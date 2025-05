München (ots) -Basketball EuroLeague Final Four mit Theis und Pleiß: Freitag die Halbfinals, Sonntag FinaltagIn der neuen Folge des MagentaSport Podcasts "Abteilung Basketball" gibt's das volle EuroLeague Final Four Preview-Paket: MagentaSport-Experte Per Günther und Benni Zander analysieren die Ausgangslage vor den Endspielen in Abu Dhabi, geben ihre Prognosen für die Halbfinals ab (Freitag - live, exklusiv und kostenlos bei MagentaSport) - und sind sich einig: "So eng beieinander wie wahrscheinlich nie zuvor", sagt Per Günther. Im 1. Halbfinale (ab 16.45 Uhr live) trifft Fenerbahce Istanbul auf den Titelverteidiger Panathinaikos Athen mit Tibor Pleiß - für Per Günther das Schlüsselduell auf dem Weg zum Titel: "Ich mag den Weg von Pana am liebsten. Fener ist vielleicht die beste Mannschaft - aber Pana gewinnt das Spiel."Im 2. Halbfinale (Freitag, ab 19.45 Uhr live) trifft Olympiakos Piräus auf AS Monaco - mit Weltmeister Daniel Theis. Für Per Günther ein Duell mit klaren Rollen: "Monaco hat am wenigsten zu verlieren." Die Monegassen, zuletzt 2022/23 im Final Four, bringen laut Per Günther genau das mit, was es in so einem Spiel braucht: Außenseiter-Mentalität: "Sie fühlen sich ausgegrenzt - das gibt ihnen Kraft. Napoleon-Komplex." Und Daniel Theis (6,1 Rebounds im Schnitt) könnte defensiv zum Unterschiedsspieler werden: "Die Pause hat ihm gutgetan. Wenn er fit ist, ist er einer der defensiven Anker."Außerdem: Ab dem 31. Mai beginnt für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen die Vorbereitung auf die Heim-EuroBasket 2025. Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis am Samstag, 31. Mai, in Bamberg auf Tschechien (live & kostenlos ab 17.30 Uhr bei MagentaSport).Nachfolgend die Stimmen aus der neuesten Folge von "Abteilung Basketball" - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Das Final Four in Abu Dhabi startet am Freitag: Im ersten Halbfinale trifft Fenerbahce Istanbul auf Titelverteidiger Panathinaikos Athen ab 16.45 Uhr. Anschließend spielt Olympiakos Piräus ab 19.45 Uhr gegen AS Monaco - live, exklusiv und kostenlos bei MagentaSport. Das Spiel um Platz 3 findet am Sonntag, ab 15.45 Uhr statt (kommentiert von Lukas Schönmüller), das Finale am selben Tag ab 18.30 Uhr (kommentiert von Benni Zander, Experte: Per Günther).Per Günther vor dem EuroLeague Final Four: "Mag den Weg von Pana am liebsten"Im aktuellen Podcast "Abteilung Basketball" sprechen MagentaSport-Experte Per Günther und Benni Zander über das EuroLeague Final Four in Abu Dhabi - über Matchups, Favoriten, Starspieler und deutsche Hoffnungsträger wie Monaco-Center Daniel Theis.Die komplette Folge gibt's hier: https://abteilungbasketball.podigee.io/414-die-schatzkiste-quillt-uber"Mag den Weg von Pana am liebsten" - so bringt es Per Günther gleich zu Beginn auf den Punkt. Der fünffache Champion trifft im Halbfinale am Freitag auf Fenerbahce Istanbul (ab 16.45 Uhr live bei MagentaSport). Für Per Günther ist Panathinaikos die Mannschaft mit dem besten Matchup auf dem Weg zum Titel. Zwar hält er Fenerbahce für die "vielleicht beste Mannschaft", trotzdem sieht er Pana im direkten Duell vorne: "Aber Pana gewinnt das Spiel." Auch die Viertelfinal-Serie gegen Anadolu Efes wertet Per Günther als Statement: "Efes war eine der besten Playoff-Mannschaften - und Pana gewinnt das ohne große Leistung ihres MVPs. Das ist ein Zeichen." Gemeint ist Kendrick Nunn, der in der laufenden EuroLeague-Saison im Schnitt 21,5 Punkte erzielte. Trainer Ergin Ataman kündigte an, dass Big Man Mathias Lessort rechtzeitig fit werde. Für Per Günther ist das nichts als Taktik: "Das mit Lessort ist psychologische Kriegsführung - er wird nicht spielen."Monaco mit Daniel Theis ein Geheimfavorit? - "Sie fühlen sich ausgegrenzt - das gibt ihnen Kraft. Napoleon-Komplex"Im 2. Halbfinale zwischen Olympiakos Piräus und AS Monaco (Freitag, ab 19.45 Uhr live) erwartet Per Günther ein "Low-Scoring-Game", das über die Guards entschieden wird. Der Außenseiter sei für ihn klar: "Ich mag die psychologische Ausgangslage: Monaco hat am wenigsten zu verlieren, Mike James am meisten zu gewinnen." James ist aktuell Monacos Topscorer mit durchschnittlich 15,8 Punkten. Für Per Günther hat Monaco durch seine Außenseiterrolle sogar Vorteile: "Sie fühlen sich ausgegrenzt - das gibt ihnen Kraft. Napoleon-Komplex." Monaco-Center Daniel Theis geht laut Per Günther gut erholt ins Final Four: "Die Pause hat ihm gutgetan. Wenn er fit ist, ist er einer der defensiven Anker."Showdown in Abu Dhabi: "So eng wie nie zuvor"Für Per Günther ist das diesjährige Final Four kaum vorherzusagen: "Es ist so eng beieinander wie wahrscheinlich nie zuvor." Die Aussicht auf ein griechisches Finale zwischen Panathinaikos und Olympiakos findet er besonders reizvoll: "Die theoretische Möglichkeit auf ein griechisches Derby - Wahnsinn."EuroBasket 2025 der Frauen live ab dem 18. Juni - kostenlos bei MagentaSportDie Basketball-Nationalmannschaft der Frauen gehört bei der EuroBasket 2025 zum erweiterten Favoritenkreis. Unter Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat sich das Team enorm weiterentwickelt. Mit Leonie Fiebich, Marie Gülich und Nyara Sabally verfügt Deutschland über internationale Top-Spielerinnen. Ein Vorteil: Die deutsche Gruppenphase der EuroBasket wird ab dem 19. Juni in Hamburg ausgetragen - das Auftaktspiel gegen Schweden markiert den Start in ein Turnier mit Heimbonus.MagentaSport zeigt alle deutschen Partien live und kostenlos. Zudem werden ab EM-Start am 18. Juni ausgewählte Top-Spiele und dem großen Finale. Die Generalprobe steigt mit 2 Länderspielen: Am Samstag, den 31. Mai, trifft Deutschland ab 17.30 Uhr auf Tschechien.Kommentiert wird die Partie von Markus Krawinkel, als Expertin ist Ireti Amojo im Einsatz. Eine Woche später, am 6. Juni, wartet die Türkei ab 18.30 - live bei MagentaSport. Hier kommentiert Alexander Frisch, Experte ist Per Günther. Ziel der Vorbereitung: der Feinschliff für das erste EM-Spiel am 19. Juni gegen Schweden (live ab 19.30 Uhr) in Hamburg.Begleitet wird die EuroBasket 2025 der Frauen von einem hochkarätigen Team: Stefanie Blochwitz moderiert, kommentiert wird von Alexander Frisch, Benni Zander und Markus Krawinkel. Als Expertinnen sind Ireti Amojo und Per Günther im Einsatz.Den offiziellen Trailer zur EuroBasket 2025 der Frauen gibt's hier: https://cloud.thinxpool.de/s/oMJCre72dmAHWGTBasketball live bei MagentaSportEuroLeague Final Four (live und kostenlos)Freitag, 23.05.2025Ab 16.45 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Panathinaikos AthenAb 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - AS MonacoSonntag, 25.05.2025Ab 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3Ab 18.30 Uhr: FinaleBasketball-EM Vorbereitung FrauenSamstag, 31.05.2025Ab 17.30 Uhr: Deutschland - TschechienFreitag, 06.06.2025Ab 18.30 Uhr: Deutschland - TürkeiLänderspiele und TurniereFrauen EM: 18. Juni - 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos)Männer EM: 27. August - 14. September 2025 (alle Spiele live, alle deutschen Partien live und kostenlos)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6039578