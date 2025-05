Bitcoin durchbricht Allzeithoch - Altcoins stehen vor nächstem Schub

Am frühen Abend ist es soweit gewesen: Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert kurzfristig bei 109.487 US-Dollar. Der Ausbruch über die bisherige Widerstandszone verläuft mit hohem Momentum und gleichzeitig ungewöhnlich niedrigen Funding-Raten. Diese Kombination deutet auf eine Marktphase hin, in der viele Trader weiterhin short positioniert sind - was zusätzliche Aufwärtsdynamik freisetzen könnte.

5 Prozent plus in den letzten 7 Tagen, Quelle: Coinmarketcap

Bereits in den letzten Tagen hatte sich ein steigendes Dreieck als charttechnische Formation abgezeichnet. Der nun erfolgte Bruch der oberen Trendlinie könnte der Startschuss für eine Fortsetzung des Bullenmarkts sein. In früheren Phasen solcher Ausbrüche kam es häufig zu impulsiven Aufwärtsbewegungen. Als nächste Zielmarken gelten nun 115.000 bis 125.000 US-Dollar. Einige Langfristprognosen sehen sogar Potenzial bis in den Bereich von 140.000 US-Dollar - bevor eine größere Konsolidierung einsetzen könnte.

Globale Geldpolitik treibt Liquidität an die Märkte

Neben technischen Faktoren spielt auch die Geldpolitik eine wichtige Rolle beim aktuellen Kursanstieg. Die großen Zentralbanken - darunter EZB, Fed, PBoC und BoJ - erhöhen derzeit wieder die Geldmenge. Diese expansive Politik zeigt sich inzwischen auch deutlich in der globalen Liquidität. Ein Teil dieser überschüssigen Mittel fließt verstärkt in Kryptowährungen.

Parallel dazu verzeichnen die Spot-ETFs auf Bitcoin neue Rekordzuflüsse. Allein gestern wurden über 300 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Produkte investiert. Auch Ethereum konnte über 60 Millionen US-Dollar an neuem Kapital anziehen. Die Kombination aus ETF-Zuflüssen und lockerer Geldpolitik könnte dafür sorgen, dass Kryptowährungen weiter in den Fokus institutioneller Investoren rücken.

ETFs investieren kräftig in Bitcoin, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Altcoins zeigen Nachholbedarf - Ethereum mit Potenzial

Während Bitcoin bereits durchgestartet ist, zeigt sich bei vielen Altcoins noch Zurückhaltung. Ethereum pendelt derzeit unter der 4.000 US-Dollar-Marke, obwohl es bei institutionellen Investoren ähnlich beliebt ist. Auch klassische Risiko-Indikatoren wie der US-Index Russell 2000 oder der Kupferpreis haben ihre Erholung noch nicht abgeschlossen. Sollte sich hier die Risikobereitschaft am Markt weiter durchsetzen, dürfte das auch im Altcoin-Sektor für kräftige Bewegungen sorgen.

Vor allem Ethereum gilt weiterhin als Fundament für dezentrale Anwendungen und Smart Contracts. Investoren setzen darauf, dass der anstehende ETF und neue Layer-2-Lösungen die nächste Wachstumsphase auslösen. Ein kurzfristiges Ziel im Bereich von 4.000 US-Dollar wird derzeit vielfach genannt.

BTC Bull Token könnte profitieren

Die starke Bitcoin-Rally bringt auch den BTC Bull Token ($BTCBULL) in eine spannende Ausgangsposition. Als Meme Coin, der direkt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt ist, könnte er in der aktuellen Phase besonders profitieren. Sollte Bitcoin die Marke von 109.114,88 US-Dollar nachhaltig überwinden, ist mit einem Short Squeeze zu rechnen - und $BTCBULL dürfte davon überproportional profitieren.

Spannend wird es vor allem bei den nächsten Meilensteinen: Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 US-Dollar ist ein Token-Burn geplant. Bei 150.000 US-Dollar wird sogar ein Bitcoin-Airdrop für $BTCBULL-Investoren durchgeführt. Damit positioniert sich der Token mit einem einzigartigen Belohnungssystem.

Der laufende ICO bietet aktuell noch die Möglichkeit, $BTCBULL zum Fixpreis zu sichern. Analysten rechnen nach dem Handelsstart mit starken Kurssprüngen - insbesondere, wenn Bitcoin weiter steigt und der Meme Coin-Hype erneut anzieht.

Zum Vorverkauf von $BTCBULL und jetzt günstig Token sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.