Auch am Mittwoch setzte der deutsche Leitindex seine beeindruckende Rekordjagd fort. Nach einem zunächst zähen Start drehte der Index am Nachmittag ins Plus und kletterte auf ein neues Allzeithoch. Am Ende stand ein Zuwachs von 0,36 Prozent auf 24.122,40 Zähler zu Buche. In der Spitze ging es sogar bis auf 24.152 Punkte nach oben. Weniger erfreulich präsentierte sich hingegen der MDax der mittelgroßen Werte, der um 0,35 Prozent auf 30.442,89 Punkte nachgab.Damit markierte der DAX den dritten Rekordtag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...