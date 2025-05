© Foto: AdobeStock

Kupfer handelt seit geraumer Zeit in einer Spanne von 4,55 US-Dollar bis 4,7 US-Dollar / lb. Größere Preisausschläge blieben aus. Dieser ruhige Handel ist verdächtig. Kündigt sich womöglich das nächste Preisbeben an?Gold haussiert wieder. Silber in den Startlöchern. Brent Öl steigt Ungeachtet der immer noch hohen Anleiherenditen nehmen Gold und Silber Fahrt auf. So notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zur Stunde wieder über 4,5 Prozent, die der 30-jährigen US-Staatsanleihen über 5 Prozent. Die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten treibt Anleger und Investoren wieder in die Edelmetalle. Der Goldpreis hat die wichtige Marke von 3.300 US-Dollar zurückerobert, Silber die …