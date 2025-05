DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Kursdebakel für Chipaktie Wolfspeed

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem leichteren Start ist die Tendenz an der Wall Street zur Mittagszeit in New York uneinheitlich. Mangels neuer Konjunkturdaten und sonstiger frischer Impulse beschäftigt die Marktteilnehmer weiter die aktuelle Haushaltspolitik der USA - zumal die Ratingagentur Moody's am Wochenende den USA als letzte der drei großen Agenturen den USA die Spitzenbonität entzogen hatte mit dem Verweis auf die hohen US-Schulden. Damit dürfte sich die Aufnahme neuer Schulden verteuern.

US-Präsident Donald Trump versucht gerade, sein Steuer- und Ausgabengesetz durchzusetzen, und hat dazu den Druck auf seine Partei erhöht. Das Gesetz sieht eine Verlängerung von Steuersenkungen und neue Steuersenkungen vor. In der Folge dürfte sich das Haushaltsdefizit weiter erhöhen. Am Markt sorgt das laut den Analysten der Danske Bank dafür, dass die Rolle von US-Staatsanleihen und des US-Dollars als sichere Häfen hinterfragt werden.

Der Dow-Jones-Index büßt 0,8 Prozent ein auf 42.329 Punkte. Er hinkt als eng gefasster Index den anderen Indizes hinterher, weil er von deutlicheren Kursrückgängen schwer gewichteter Titel wie Unitedhealth (-4,0%), Boeing (-1,6%) oder American Express (-1,6%) gebremst wird. Der S&P-500 gibt um 0,2 Prozent nach, die Nasdaq-Indizes gewinnen bis 0,3 Prozent, gestützt von Gewinnen bei Alphabet oder Nvidia.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen vor dem Hintergrund der Schuldenthematik weiter, bei zehnjährigen Papieren um 6 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Der Dollar wertet weiter ab - ebenfalls mit Blick auf die Haushaltslage. Der Euro legt ein halbes Prozent zu auf 1,1345 Dollar. Das Gold profitiert weiter vom nachgebenden Dollar und seinem Ruf als sicherer Hafen. Der Preis für eine Feinunze erhöht sich um 0,7 Prozent oder 23 Dollar auf 3.313.

Die Ölpreise fallen um bis zu 0,7 Prozent, nachdem die wöchentlichen US-Ölvorräte wider Erwarten etwas gestiegen sind.

Abstufung drückt Unitedhealth - Kursdebakel bei Wolfspeed

Unitedhealth verlieren nach der jüngsten dreitägigen Erholung 4,5 Prozent. Die Analysten von HSBC haben die Aktie auf "Reduce" von "Hold" herabgestuft. Die Aktie war in der Vorwoche stark gefallen, nachdem der CEO zurückgetreten war und das Unternehmen seinen Ausblick ausgesetzt hatte. Das Wall Street Journal berichtete außerdem, dass das Justizministerium wegen möglichen kriminellen Medicare-Betrugs ermittelt.

Alphabet machen einen Satz um 5,1 Prozent nach oben, nachdem die Tochter Google am Vortag auf ihrer Entwicklerkonferenz Pläne zur Festigung ihrer Position rund um künstliche Intelligenz vorgestellt hatte. Ebenfalls im Technologiesegment geht es für Nvidia um 2,2 Prozent nach oben. CEO Jensen Huang kritisierte erneut die US-Beschränkungen für die Exporte des Chipherstellers nach China, sagte aber auch, dass die US-Maßnahmen, die China davon abhalten sollten, Nvidias Chips mit künstlicher Intelligenz in die Hände zu bekommen, "ein Fehlschlag" gewesen seien.

Unternehmensseitig hat die Baumarktkette Lowe's Geschäftszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen liegen. Das Unternehmen bestätigte den Ausblick aber lediglich und betonte das schwierige Umfeld. Die Aktie fällt um 1,5 Prozent. Der Kurs des Wettbewerbers Home Depot, dessen am Dienstag veröffentlichten Zahlen durchwachsen ausgefallen waren, gibt 0,8 Prozent ab.

Mit Enttäuschung werden Quartalszahlen und Ausblick des Einzelhändlers Target aufgenommen, dessen Aktie um 3,5 Prozent fällt. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers hat seinen Ausblick trotz einer schwächeren Nachfrage bekräftigt. Die Aktie rückt um 2,5 Prozent vor.

Palo Alto Networks hat mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, aufgrund höherer Kosten sank aber der Gewinn. Beim Ausblick hatten Analysten mehr erwartet. Der Kurs sackt um 5,5 Prozent ab. Eine Kapitalerhöhung drückt den Kurs des Spieleentwicklers Take-Two Internactive um 3,5 Prozent.

Ein Kursdesaster erlebt das Wolfspeed-Papier. Der Kurs bricht um rund 70 Prozent ein. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge bereitet der hochverschuldete Hersteller von Chipkomponenten einen Insolvenzantrag vor.

Kraft Heinz geben um 3,0 Prozent nach. Der Lebensmittelriese prüft strategische Transaktionen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, nannte aber keine Einzelheiten. Das Kinderbekleidungsunternehmen Carter's kürzt die Dividende, weil es das Geld wegen des schwierigen Marktes für Investitionen zusammenhalten will. Der Kurs knickt um fast 10 Prozent ein.

Super Micro Computer verteuern sich um 2,7 Prozent mit der Nachricht, die Serverproduktionskapazitäten in den USA zu erweitern, weil die weltweite Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zunimmt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.329,08 -0,8% -348,16 +0,3% S&P-500 5.927,73 -0,2% -12,73 +1,3% NASDAQ Comp 19.204,70 +0,3% 61,99 -0,5% NASDAQ 100 21.439,62 +0,3% 72,24 +2,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi., 8:06 % YTD EUR/USD 1,1345 +0,5% 1,1285 1,1327 +8,6% EUR/JPY 162,95 -0,0% 163,03 162,75 +0,0% EUR/CHF 0,9359 +0,1% 0,9350 0,9320 +0,4% EUR/GBP 0,8436 +0,1% 0,8430 0,8435 +1,8% USD/JPY 143,63 -0,6% 144,49 143,69 -7,9% GBP/USD 1,3448 +0,5% 1,3386 1,3428 +6,7% USD/CNY 7,1875 -0,1% 7,1982 7,1918 -0,1% USD/CNH 7,2007 -0,2% 7,2165 7,2071 -1,6% AUS/USD 0,6464 +0,7% 0,6422 0,6446 +4,4% Bitcoin/USD 109.029,90 +2,2% 106.692,80 107.426,50 +13,1% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,53 62,26 -1,2% -0,73 -13,2% Brent/ICE 64,96 65,6 -1,0% -0,64 -12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3313,18 3290,03 +0,7% 23,16 +22,9% Silber 29,48 29,31 +0,6% 0,17 +3,1% Platin 952,66 938,01 +1,6% 14,65 +1,9% Kupfer 4,66 4,62 +0,8% 0,04 +14,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2025 12:30 ET (16:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.