Viele Anleger träumen davon, sich eines Tages zur Ruhe setzen zu können und von Aktien bzw. ETFs zu leben. Professor Dr. Dr. Martin Weber erklärt, wie es wirklich geht und was Anleger dabei unbedingt beachten sollten. Die Mehrheit der Anleger spart in Aktien und ETFs, um später davon zumindest einen Teil der eigenen Altersvorsorge bestreiten zu können. Dies ist besonders angesichts des Fakts wichtig, dass die gesetzliche Rente in Deutschland in Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...