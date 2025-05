New York (ots/PRNewswire) -Julien's Auctions, das Weltrekord-Auktionshaus, das für seine bahnbrechenden Versteigerungen von Musik-Memorabilien bekannt ist, hat die Rückkehr seiner gefeierten MUSIC ICONS Auktion angekündigt, die am 30. und 31. Mai live im Hard Rock Cafe am Times Square in New York stattfinden wird.Die Auktion bietet über 700 Lose von auf der Bühne gespielten Instrumenten, legendärer Bühnenkleidung, handgeschriebenen Texten und persönlichen Relikten der legendärsten Namen der Musik, darunter Kurt Cobain, Eric Clapton, David Bowie, Nirvana, U2, Elvis Presley, Taylor Swift, Freddie Mercury und die Beatles.Das Herzstück der diesjährigen Auktion ist die Julian Lennon Collection, ein kuratiertes Angebot an seltenen Beatles- und John Lennon-Artefakten. Zu den Highlights gehören RIAA Gold Record Awards für "Hey Jude" und "Revolver" sowie Texte, Trickfilm-Zeichnungen aus Yellow Submarine und mehr. Ein Teil des Erlöses kommt der Stiftung The White Feather Foundation zugute.Weitere Angebote sind:- Kurt Cobains 1989er Takamine Akustik-E-Gitarre, die während der Hilversum Sessions 1991 von Nirvana verwendet wurde- Dave Grohls bei Sessions gespieltes Remo Acousticon Quadra Schlagzeug- Krist Novoselics Warwick Dolphin Pro Bass- Legendäre Gitarren von Eddie Van Halen, Jack White, Noel Gallagher, Ronnie Wood, und Joe Perry- Bei Auftritten getragene Looks von Cher (Bob Mackie Designs), Taylor Swift, Lady Gaga, Dolly Parton und Amy WinehouseJulien's wird vom 21. bis 31. Mai eine kostenlose öffentliche Ausstellung der Sammlung im Hard Rock Cafe New York veranstalten, die täglich von 10.00 bis 23.00 Uhr ET geöffnet ist."Die diesjährige Music Icons-Versteigerung ist ein Fest der unvergesslichen Kunst, die Generationen geprägt hat", sagt Martin Nolan, Executive Director von Julien's Auctions. "Von Kurt Cobains Gitarre bis zu Julian Lennons Beatles-Schätzen ist dies ein Meilenstein der Kulturgeschichte."Auf juliensauctions.com können Sie den Katalog einsehen und sich als Bieter registrieren.Medienkontakt:Michelle Gutenstein Hinz - michelleg@missingpiecegroup.comMichelle Steele - msteele@missingpiecegroup.comMichael Krumper - michael@missingpiecegroup.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=pw5m86E90OMLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/juliens-auctions-kundigt-blockbuster-auktion-music-icons-live-im-hard-rock-cafe-times-square-an-302462209.htmlOriginal-Content von: Julien's Auctions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177456/6039600