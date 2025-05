© Foto: Jason DeCrow - FR103966 AP

CNBC-Moderator Jim Cramer analysiert die Entwicklungen an den US-Börsen und erklärt, dass die steigenden Anleiherenditen hinter zahlreichen Kursbewegungen stecken. "Die schlechte Nachricht ist: Die Zinsen drohen nach oben auszubrechen", sagte Cramer am Dienstag auf CNBC. "Und wenn sie nicht zur Ruhe kommen, wenn sie auf ein neues, höheres Niveau springen, während der Kongress über das Haushaltsgesetz verhandelt, dann stehen uns womöglich noch mehr Tage wie heute bevor - Tage, an denen eine Aktie eine ganze Batterie an positiven Faktoren braucht, um dem Schwerkraftfeld dieser verdammten, miserablen Staatsanleihen zu entkommen." Laut Cramer reagiert der Aktienmarkt häufig auf die Zuckungen …