The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.05.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2025ISIN NameCA00829Q1019 AFRICA OIL CORP.CA01921D1050 ALLIED GOLD CORP.CA0435041094 ASCENDANT RES INC.CA72942X1078 PLURIBUS TECHNOLOGIESDE000A40ZTP6 SGL CARBON SE O.N. NEUELU0038842364 UBS(L)EQ.-S.C.US DL P-ACCSG2G02994595 PARAGON REIT UTSUS30712A1034 AIFU ADR/20US68404V2097 OPTINOSE INC. NEW O.N.XS2399700959 ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS