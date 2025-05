© Foto: Dall-E

Die Geschäfte der US-Einzelhändler Target und TJX entwickeln sich zunehmend schleppend. Das ist für die stark konsumabhängige US-Wirtschaft keine gute Nachricht.Private Verbraucherinnen tragen in den USA über 70 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Ohne Konsumenten in Shopping-Laune geht in den Vereinigten Staaten nichts. Genau die hat sich in den vergangenen Monaten jedoch stark eingetrübt, das Verbrauchervertrauen ist angesichts der erratischen Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten abgestürzt. Zu spüren bekommen haben das nach am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen auch die beiden Einzelhandelsriesen Target und TJX Companies. Das ist für …