ChargePoint (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, und Eaton, ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um die Einführung von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge in den USA, Kanada und Europa zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die Unternehmen werden Lade- und Infrastrukturlösungen für Elektrofahrzeuge integrieren und gemeinsam neue Technologien entwickeln, um den bidirektionalen Stromfluss und V2X-Funktionen voranzutreiben damit können Elektrofahrzeuge als Stromquelle für Wohnhäuser, öffentliche Gebäude und mehr dienen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250515530131/de/

ChargePoint und Eaton gehen in Partnerschaft, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in den USA, Kanada und Europa zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Als One-Stop-Shop für das EV-Lade-Ökosystem werden die Unternehmen Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, die elektrische Infrastruktur und technische Dienstleistungen als schlüsselfertige Angebote für die Elektrifizierung anbieten, von Fahrzeugen über Ladegeräte bis hin zu Netzen. ChargePoint und Eaton werden den Kauf, das Design und den Einsatz von EV-Ladeprojekten rationalisieren und gemeinsame Lösungen anbieten, die den Kunden helfen, den Strombedarf am Standort effektiv zu verwalten, die Infrastruktur zu optimieren und die Zuverlässigkeit zu geringeren Kosten zu verbessern.

"Die Partnerschaft von ChargePoint mit Eaton wird Innovationen hervorbringen, die die größten Hindernisse für einen elektrifizierten Transport angehen", sagte Rick Wilmer, CEO von ChargePoint. "Gemeinsam mit Eaton werden wir einen beispiellosen Mehrwert für Institutionen schaffen, die EV-Ladestationen einsetzen, um die Elektrifizierung zu beschleunigen und gleichzeitig die Umwelt zu dekarbonisieren."

In Zusammenarbeit mit Eaton baut ChargePoint nun seine strategische Position als End-to-End-Anbieter des EV-Ökosystems vom Netz bis zum Fahrzeug aus. Da die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge immer ausgereifter wird, müssen Kernkomponenten wie Ladegeräte und Infrastruktur in großem Umfang integriert werden, um ihr Potenzial vollständig ausschöpfen zu können. Die Zusammenarbeit von ChargePoint mit Eaton und zahlreichen Automobilherstellern wird die nahtlose Integration von Ladegeräten, Infrastruktur und E-Fahrzeugen ermöglichen, die über die ChargePoint-Cloud-Softwareplattform problemlos verwaltet werden können.

Paul Ryan, General Manager, Energy Transition, bei Eaton, sagte: "Kunden verlassen sich auf Eaton, wenn es darum geht, ihre schwierigsten Herausforderungen im Energiemanagement zu lösen. Diese bahnbrechende Partnerschaft wird dazu beitragen, genau das für das Aufladen von Fahrzeugen zu leisten sie vereint bewährte Lösungen für die Stromverteilung und das Laden von Elektrofahrzeugen, um die Elektrifizierung im großen Maßstab zu vereinfachen."

Informationen zu verfügbaren Lade- und Infrastrukturlösungen für Elektrofahrzeuge, die alle Ladeszenarien abdecken, einschließlich Ladeanforderungen für Fahrzeugflotten, Arbeitsplätze, Gewerbeimmobilien, Tankstellen und Verbrauchermärkte, Mehrfamilienhäuser, Wohngebäude und öffentliche Verkehrsmittel, sind online verfügbar.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint schafft ein neues Tankstellennetz, um Menschen und Güter mit Strom zu bewegen. Seit 2007 setzt sich ChargePoint dafür ein, Unternehmen und Autofahrern den Umstieg auf die Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware sind so konzipiert, dass sie Optionen für alle Ladeszenarien bieten von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandelsgeschäften und Transportflotten aller Art. Heute bietet ein ChargePoint-Konto Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa. Weitere Informationen finden Sie im ChargePoint-Presseraum, auf der ChargePoint-Investor-Relations-Website, oder wenden Sie sich an die ChargePoint-Pressestelle Nordamerika oder Investor Relations

Über Eaton

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich für den Schutz der Umwelt und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Wir fertigen Produkte für Rechenzentren, Energieversorger, Industrie, Gewerbe, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt und Mobilität. Unser Anspruch ist es, verantwortungsvoll zu handeln, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, tragen wir dazu bei, die dringendsten Herausforderungen des Energiemanagements weltweit zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von Heute wie auch für kommende Generationen zu schaffen.

Eaton wurde 1911 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich ändernden und wachsenden Anforderungen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Umsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn

