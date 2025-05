Renommierte globale Führungspersönlichkeiten beurteilen transformative Innovationen im Bereich Fintech

Money20/20, die weltweit führende Fintech-Messe und der Ort, an dem Geld Geschäfte macht, hat heute die Jury für die ersten The Money Awards bekannt gegeben. Diese setzt sich aus einer beispiellosen Gruppe angesehener Führungspersönlichkeiten aus dem gesamten globalen Finanztechnologie-Ökosystem zusammen, darunter traditionelle Banken, Fintechs, Neobanken, Risikokapitalgeber und die einflussreichsten Marken der Welt. Die Jury verfügt über fundierte Kenntnisse und Fachkompetenz aus aller Welt, darunter Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika, und festigt damit die Position der Auszeichnungen als maßgeblicher globaler Maßstab für herausragende Leistungen im Bereich Fintech.

Die Jury für die Money Awards setzt sich wie folgt zusammen:

Banking Award

Vorsitzende der Jury:

Joanne Hannaford, Chief Information Officer Chief Product Officer Corporate Bank, Deutsche Bank

Jurymitglieder:

Annerie Vreugdenhil, Chief Commercial Officer Personal Business Banking, ABN AMRO N.V.

Elizabeth Jimenez, Senior Vice President, Strategic Risk, Citi

Glauber Mota, CEO, Revolut

John Piazza, Head of Product, Newline by Fifth Third

Lukasz Strozek, Chief Technology Officer, LendingClub

Nobutake Suzuki, President CEO, MUFG Innovation Partners Co., Ltd.

Tosin Eniolorunda, Founder Group CEO, Moniepoint Inc.

Diamond Award

Vorsitzende der Jury:

Lynn Martin, President, NYSE Group

Jurymitglieder:

Manolo Sánchez, CEO, Adelante Ventures LLC

Nico Kersten, CEO Managing Director, Mercedes pay GmbH

Suzan Kereere, President, Global Markets, PayPal

Tim Shen, CEO, LianLian Global

Payments Award

Vorsitzender der Jury:

Howard R. Fields, Chief Ethics Compliance Officer, Mastercard

Jurymitglieder:

Brigette Korney, Global Head of Risk, Adyen

Camilla Bullock, CEO, Emerging Payments Association Asia

Meron Colbeci, Chief Product Officer, Checkout.com

Neetika Bansal, Head of Money Management Crypto, Stripe

Olugbenga Agboola, Gründer CEO, Flutterwave Inc.

Pebbles Sy, Chief Technology Operations Officer, GCash

Prajit Nanu, CEO, Nium

Theresa Gongora, Executive Vice President, Merchant Solutions, Global Payments, Inc.

Partnerships Strategic Alliance Award

Vorsitzender der Jury:

Anthony Thomas, Managing Director, FinTech, Delivery Hero

Jurymitglieder:

Jose Antonio Murillo, CEO, RappiCard

Joyce Lim, Director of Global Payments, Expedia Group

Mariette Ferreira, Chief Marketing Officer, PPRO

Mohammed Alzubi, Founder Managing Partner, Nama Ventures

Ranjit Sarai, VP Digital Ecosystem, Canada, Western Union

Sarah Kocianski, CEO, FinTech Wales

Suvo Sarkar, Moderator des Podcasts "Money Majlis", Gründer und CEO von 3D Advisory

Startup Award

Vorsitzender der Jury:

Chetan Puttagunta, General Partner, Benchmark

Jurymitglieder:

Annie Guo, CEO, Silkpay

Mareme Dieng, Partner, 500 Global

Mariel Vasquez, Head of Innovation Growth, HSBC Mexico

Mark Fiorentino, Partner, Bain Capital Ventures

Noam Inbar, Partner, Viola Fintech

Steph Choo, General Partner, Portage

Vicky Bindra, CEO, Trulioo

Vishnu Acharya, Head of Strategy, M&A, Investments, Razorpay

"Die Jury der The Money Awards spielt eine entscheidende Rolle bei der Festlegung globaler Maßstäbe für die Anerkennung transformativer Innovationen im gesamten Fintech-Ökosystem. Die Kompetenz und Vielfalt unserer Jury spiegelt den wahrhaft globalen Charakter finanzieller Innovationen wider", erklärte Grania Chesterton, Vice President of Awards bei Money20/20. "Durch die Zusammenführung von Stimmen aus etablierten Finanzzentren und aufstrebenden Fintech-Hubs stellen wir sicher, dass die The Money Awards herausragende Leistungen würdigen, die geografische Grenzen überschreiten und die Zukunft des Finanzwesens auf einer wirklich globalen Ebene repräsentieren."

Die Jurymitglieder werden die Einreichungen in einem transparenten und unparteiischen Verfahren bewerten, das Online-Bewertungen und anschließende persönliche Beratungen auf der Money20/20 USA umfasst. Die Gewinner werden im Oktober live auf der Money20/20 USA in Las Vegas bekannt gegeben, wodurch eine weltweite Anerkennung gewährleistet ist.

Die Gewinner erhalten eine maßgeschneiderte Trophäe und profitieren von ganzjähriger Sichtbarkeit auf den Plattformen von Money20/20, einschließlich exklusiver Vortragsgelegenheiten, Medienpräsenz, Sichtbarkeit für Investoren und Networking auf Money20/20-Messen weltweit. Die Anmeldung ist ab sofort möglich und läuft bis zum 29. Juli.

Weitere Informationen zu The Money Awards finden Sie unter www.money2020.com/award.

Über Money20/20

Money20/20 wurde 2012 von Brancheninsidern ins Leben gerufen und hat sich schnell zum Herzstück des globalen Fintech-Ökosystems entwickelt. In den letzten zehn Jahren haben die innovativsten und dynamischsten Ideen und Unternehmen ihr Wachstum auf unserer Plattform vorangetrieben. Mastercard, Wise, J.P. Morgan, SHIELD, Convera, Stripe, Google, VISA, Adyen und weitere Unternehmen schließen mit uns transformative Verträge ab und stärken ihre globale Präsenz. Money20/20 zieht Führungspersönlichkeiten der weltweit größten Banken, Zahlungsunternehmen, Risikokapitalgesellschaften, Aufsichtsbehörden und Medienplattformen an: Sie kommen zusammen, um branchenprägende Geschäfte abzuschließen, weltverändernde Partnerschaften aufzubauen und zukunftsweisende Möglichkeiten zu erschließen in Bangkok (22. bis 24. April 2025), in Amsterdam (3. bis 5. Juni 2025), in Riad (15. bis 17. September 2025) und in Las Vegas (26. bis 29. Oktober 2025). Money20/20 ist der Ort, an dem sich die weltweit führenden Fintech-Unternehmen treffen, um ihr Geschäft auszubauen. Money20/20 ist Teil von Informa Festivals. Folgen Sie Money20/20 auf X und LinkedIn, um über die neuesten Entwicklungen und Aktualisierungen informiert zu werden. We're Where Money Does Business. Folgen Sie Money20/20 auf X, um über die Entwicklung der Messe und aktuelle Neuigkeiten informiert zu werden. Sie finden uns auch auf LinkedIn unter Money20/20.

