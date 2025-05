Am gestrigen Dienstag startete die diesjährige Entwicklerkonferenz von Google namens "Google I/O" und gefühlt drehte sich dort wirklich alles um das Thema Künstliche Intelligenz, oder kurz KI. Letztere soll in Zukunft Einzug finden in jedes Produkt und jeden Dienst, welche der Internetgigant anbietet. Neu vorgestellt wurde Support für Datenbrillen, doch der Fokus lag auf der eigenen Suchmaschine.

Den vollständigen Artikel lesen ...