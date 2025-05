Legora, die kollaborative KI-Plattform für Anwälte, erhält in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 80 Millionen US-Dollar und erreicht damit eine Bewertung von 675 Millionen US-Dollar.

Mit 250 Kunden in 20 Märkten zählt Legora namhafte internationale Anwaltskanzleien wie Cleary Gottlieb, Bird Bird, Goodwin, Mannheimer Swartling und Perez-Llorca zu seinen Kunden.

Neben seiner starken Präsenz in Großbritannien und Europa hat das Unternehmen mit der Eröffnung einer Niederlassung in New York im April 2025 nun auch in den USA Fuß gefasst.

Die jüngste Finanzierungsrunde wird von ICONIQ und General Catalyst angeführt, zusammen mit den bestehenden Investoren Redpoint Ventures, Benchmark und Y Combinator.

Legora gibt heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen US-Dollar unter der Führung von ICONIQ und General Catalyst bekannt, mit erneuter Unterstützung durch die bestehenden Investoren Redpoint Ventures, Benchmark und Y Combinator. Diese jüngste Finanzierungsrunde ist eine deutliche Bestätigung für die Produktqualität, Dynamik und beeindruckende globale Präsenz von Legora untermauert durch den rasanten Aufstieg des Unternehmens von der Gründung bis zur Serie B in weniger als zwei Jahren.

Die Transaktion fällt in eine Zeit, in der die Einführung juristischer KI weltweit zunimmt. Legora ist Wegbereiter dieses Wandels mit Anwälten in 250 Kanzleien und Rechtsteams in 20 Märkten weltweit, die täglich die Plattform nutzen, um präzise zu recherchieren und zu prüfen, intelligentere Entwürfe zu erarbeiten und nahtlos zusammenzuarbeiten.

Legora ist von New York, London und Stockholm aus tätig und beschäftigt 100 Fachkräfte, die aus einigen der weltweit führenden Anwaltskanzleien und Technologieunternehmen kommen.

Max Junestrand, CEO und Gründer von Legora, erklärt: "Die Investition ist ein klarer Beweis für den Wert, den unser Produkt für Anwälte auf der ganzen Welt bereitstellt. Wir waren nicht aktiv auf der Suche nach Finanzmitteln unser starkes Wachstum, unser Produkt und unsere Kundenpartnerschaften haben diese Investoren auf uns aufmerksam gemacht. Ich freue mich sehr, dass ICONIQ und General Catalyst unseren Weg begleiten werden und Seth und Jeannette unserem Board beitreten.

Mit dem aufgenommenem Kapital können wir das, was Legora schon immer ausgezeichnet hat die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter verstärken, Innovationen skalieren und die Produktentwicklung beschleunigen. So werden wir die rasant fortschreitenden Technologien nutzen, um die Bedürfnisse der Rechtsbranche zu erfüllen. Wir wollen ein Produkt entwickeln, das nicht nur die Herausforderungen von heute bewältigt, sondern sich auch kontinuierlich anpasst und einen langfristigen Mehrwert schafft."

Seth Pierrepont, General Partner bei ICONIQ, kommentiert: "Schon bei unserem ersten Gespräch mit Max und Sigge haben wir erkannt, dass sie mit bemerkenswerter Klarheit und Geschwindigkeit eine Plattform entwickeln, die sich nicht nur nahtlos in juristische Arbeitsabläufe einfügt, sondern diese verbessert und die Nuancen und das Tempo moderner Rechtsteams versteht. In nur zwei Jahren haben sie ein Produkt für Unternehmen entwickelt, dem bereits Hunderte von Anwaltskanzleien und interne Rechtsabteilungen weltweit vertrauen. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Legora. Das Unternehmen baut eine Plattform aus, die eine neue Kategorie schafft und die Art und Weise, wie juristische Arbeit erledigt wird, von Grund auf verändert."

Jeannette zu Fürstenberg, Geschäftsführerin und Europachefin von General Catalyst, betont: "Legora beschleunigt die KI-Transformation in einer hochspezialisierten Branche. Mit einem überragenden Produkt, einer raschen Akzeptanz durch hochkarätige Unternehmen und einem Gründer, der einen einzigartigen Produktinstinkt mit außergewöhnlicher Führungskompetenz verbindet, revolutioniert Legora unserer Ansicht nach die Arbeitsweise in der Rechtsbranche. Wir freuen uns darauf, Max und sein Team beim weiteren Ausbau dieser wegweisenden Plattform zu unterstützen."

Der kooperative Ansatz von Legora bei der Entwicklung und Integration seiner KI bildet das Fundament für den bisherigen Erfolg des Unternehmens. Legora ist nicht nur eine Plattform, sondern ein echter Partner für Kunden, der sie von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur unternehmensweiten Einführung und darüber hinaus begleitet. So wird die Lösung von Legora intuitiv auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und gewährleistet vom ersten Tag an ein umfassendes und starkes Engagement angefangen bei Nachwuchsanwälten bis hin zu geschäftsführenden Partnern in allen Unternehmen.

Durch die Entwicklung einer Plattform zusammen mit Anwälten und nicht nur für Anwälte hat Legora die Akzeptanz beschleunigt und einen sofortigen Mehrwert geschaffen. Die KI-Plattform erzielt messbare Erfolge in führenden Anwaltskanzleien und internen Rechtsteams, unterstützt mehrere arbeitsrelevante Anwendungsfälle und ermöglicht Teams, innerhalb von Stunden statt Tagen zum Kern komplexer Sachverhalte vorzudringen. So können sie Kunden besser und sicherer beraten und die Rechtskosten reduzieren.

Mary O'Carroll, Chief Operating Officer bei Goodwin, erläutert: "Legora ist genau die Art von strategischer Technologieinvestition, die Goodwin an der Spitze der juristischen Exzellenz hält. Wir sind mit den ersten Ergebnissen, die wir seit Beginn unserer Kooperation im März erzielt haben, sehr zufrieden und freuen uns auf weitere Verbesserungen bei der Nutzung von Legora durch unsere Anwälte, um unseren Mandanten Rechtsdienstleistungen und fachliche Erkenntnisse zu liefern."

Max Junestrand ergänzt: "Kurz gesagt ist KI eine historische Chance für Juristen, ihr Fachwissen und Know-how wirklich gewinnbringend einzusetzen. Wir haben beobachtet, dass Aufgaben wie die Überprüfung von Datenräumen von Wochen auf Stunden verkürzt werden konnten, und zwar ohne Abstriche bei der Präzision. Damit etablieren sich die Zusammenarbeit und Intelligenz von Mensch und Maschine als neue Arbeitsweise. Sowohl Anwaltskanzleien als auch Rechtsteams profitieren bereits ganz erheblich von diesen Fortschritten."

Über Legora

Legora ist die weltweit erste wirklich kollaborative KI für Juristen und bedient mehr als 250 Anwaltskanzleien und interne Rechtsabteilungen in 20 Ländern. Das Unternehmen wurde von CEO Max Junestrand und CTO Sigge Labor gegründet und betreibt Niederlassungen in New York, Stockholm und London. Bis heute hat Legora Finanzmittel in Höhe von 120 Millionen US-Dollar aufgebracht. Legora arbeitet mit renommierten Kunden wie Cleary Gottlieb, Goodwin und Bird Bird zusammen und hilft Anwälten, mit KI effizienter zu prüfen, zu entwerfen und zu arbeiten. Legora.com

Über ICONIQ

ICONIQ ist eine globale Investmentgesellschaft, die Chancen durch eine einzigartige Community eröffnet. Unsere Plattform für Risikokapital- und Wachstumsinvestitionen unterhält Partnerschaften mit Visionären, die die Zukunft ihrer Branchen gestalten, um herausragende Ergebnisse zu erzielen. Wir nutzen die Expertise und Vernetzung unserer hochkarätigen Community, um die Unternehmen in unserem Portfolio bei jeder Etappe zu unterstützen von den ersten Schritten bis zum Börsengang und darüber hinaus. Unser robustes Portfolio umfasst unter anderem Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Automattic, BambooHR, Braze, Chime, Collibra, Coupa, Datadog, Docusign, Gitlab, Marqeta, Miro, Procore, Red Ventures, Relativity, ServiceTitan, Snowflake, Sprinklr, Truckstop, Uber, Wolt und Zoom. Weitere Informationen unter www.iconiqcapital.com/growth.

Über General Catalyst

General Catalyst ist ein globales Investment- und Transformationsunternehmen, das mit den ambitioniertesten Unternehmern der Welt kooperiert, um Resilienz und angewandte KI zu fördern.

Wir unterstützen Gründer mit einer langjährigen Perspektive, die den Status quo in Frage stellen, und begleiten sie von der Gründung bis zur Wachstumsphase und darüber hinaus.

Mit unseren Niederlassungen in San Francisco, New York City, Boston, Berlin, Bangalore und London haben wir das Wachstum von mehr als 800 Unternehmen unterstützt, darunter Airbnb, Anduril, Applied Intuition, Commure, Glean, Guild, Gusto, Helsing, Hubspot, Kayak, Livongo, Mistral, Ramp, Samsara, Snap, Stripe, Sword und Zepto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

