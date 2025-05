Die erste Mehrzweckkorvette, die für das wegweisende Projekt "Squadron 2020" der finnischen Marine gebaut wurde, lief am Mittwoch, dem 21. Mai 2025, in der Rauma-Werft vom Stapel. Dies ist ein bedeutender Meilenstein und ein Beweis für die Fähigkeit von RMC, anspruchsvolle Bauprojekte erfolgreich zu realisieren.

The first multi-purpose corvette built for the Finnish Navy's pivotal Squadron 2020 project was launched at Rauma shipyard in Finland on Wednesday 21 May 2025. Photo by Rauma Marine Constructions.