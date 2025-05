Das NSCLC-Medikamentenprogramm des Unternehmens konzentriert sich auf die Überwindung sowohl mutationaler als auch nicht-mutationaler Resistenzen gegenüber EGFR-Inhibitoren der drittenGeneration und übertrifft andere in der Erprobung befindliche Inhibitoren der viertenGeneration in einer Vielzahl von Arzneimittelresistenzmodellen.

CCM Biosciences, ein diversifiziertes Unternehmen für pharmazeutische Forschung und Entwicklung, gab heute bekannt, dass es sein Medikamentenprogramm der vierten Generation mit EGFR-Inhibitoren für nicht-kleinzellige Lungenkrebserkrankungen (NSCLC) auf der Jahreskonferenz 2025 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorstellen wird, die vom 30. Mai bis 3. Juni in Chicago stattfindet.

NSCLC, der 80 aller Lungenkrebserkrankungen ausmacht, ist weltweit die häufigste krebsbedingte Todesursache. Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR)-aktivierende Mutationen (Del19 oder L858R) sind wesentliche onkogene Treiber von NSCLC. EGFR-positiver NSCLC macht etwa 30 aller diagnostizierten Fälle von NSCLC aus (eine ähnliche Marktgröße wie PD-L1-positiver NSCLC, der mit dem weltweit meistverkauften Medikament Keytruda® behandelt wird). Die derzeitige Standardtherapie für EGFR-positiven NSCLC umfasst Inhibitoren der drittenGeneration, insbesondere Osimertinib (Tagrisso®), dessen Jahresumsatz 6 Mrd. USD übersteigt. Die meisten Patienten, die mit Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) behandelt werden, entwickeln irgendwann Resistenzmutationen, darunter die Gatekeeper-Mutation T790M. Osimertinib, ein kovalenter TKI der dritten Generation, ist wirksam gegen die T790M-Resistenzmutation und verhindert deren Auftreten, wenn es als Erstlinientherapie verabreicht wird. Die Behandlung mit Osimertinib führt jedoch zwangsläufig zu zusätzlichen Mutationen, insbesondere zur C797S-Mutation, sowie zu verschiedenen Off-Target-Resistenzmechanismen. Bislang gibt es keine zugelassenen Therapien, die eine mutierte oder nicht mutierte Resistenz gegen TKIs der dritten Generation überwinden können. Daher besteht ein dringender medizinischer Bedarf an der Entwicklung von EGFR-Inhibitoren der nächsten Generation, die diese Formen der Resistenz überwinden. Obwohl in den letzten Jahren Milliarden von Dollar in die Entwicklung von EGFR-Inhibitoren der viertenGeneration investiert wurden, die die Tumorresistenz gegenüber Inhibitoren der drittenGeneration überwinden sollen, sind diese Inhibitoren aufgrund der Vielfalt der Resistenzmechanismen nicht über frühe klinische Studien hinausgekommen.

Auf der ASCO 2025 wird CCM Biosciences in seiner Präsentation "Novel, potent and selective fourth-generation inhibitors targeting EGFR for NSCLC therapy" in der Sitzung Lung Cancer Non-small cell Metastatic (Abstract-Nr.: 8622, https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT495872) über neuartige oral bioverfügbare EGFR-Inhibitoren der viertenGeneration (CCM-205, CCM-245 und CCM-308) berichten, die sowohl On-Target- als auch Off-Target-Resistenzen in Lungenkrebsmodellen signifikant überwinden können und die oben genannten Inhibitoren der viertenGeneration bei Resistenzen gegen Inhibitoren der drittenGeneration deutlich übertreffen und über ein erhebliches Potenzial für klinische Anwendungen verfügen. Zusätzlich zu ihrer starken Wirksamkeit als Monotherapien sind CCM-205 und CCM-245 in Kombination mit EGFR-Inhibitoren der drittenGeneration sowie Anti-EGFR-Antikörpern hochwirksam, die beide als Monotherapien bei Vorliegen einer Resistenz das Tumorvolumen weder aufrechterhalten noch zurückbilden können.

CCM Biosciences treibt die klinische Entwicklung seiner klinischen Kandidaten aus seinem EGFR-Inhibitor-Programm voran, um noch in diesem Jahr die Einreichung eines Antrags auf Zulassung als neues Prüfpräparat (IND) zu erreichen und damit in die klinische Testphase einzutreten. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen zusammen, um in ausgewählten Ländern gemeinsame Entwicklungsrechte zu erwerben. CCM Biosciences, ein Schwesterunternehmen des globalen Chemie- und Pharmadienstleisters PMC Group, Inc., ist ebenfalls als Aussteller auf der ASCO 2025 vertreten https://asco25.myexpoonline.com/co/ccm-biosciences und wird sowohl seine Arzneimittelprogramme als auch die hochmodernen Plattformen vorstellen, die für deren Entdeckung und Entwicklung eingesetzt werden.

CCM Biosciences ist ein diversifiziertes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente widmet, darunter kleine Moleküle, Gentherapien, Biologika und Nanomedikamente, die in mehreren Tochtergesellschaften des Unternehmens hergestellt werden. Die patentierten Plattformen von CCM für die Wirkstoffforschung wurden bei Chakrabarti Advanced Technology entwickelt, einem privat finanzierten Forschungs- und Entwicklungsinstitut, das 2010 gegründet wurde und Wissenschaftler aus den USA, Frankreich und Indien beschäftigt. Das Institut hat in führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, darunter PNAS, Nucleic Acids Research, Physical Review, Zeitschriften der American Chemical Society, Zeitschriften der Biophysical Society und Zeitschriften der Nature Publishing Group. Diese Plattformen werden durch die Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsorganisationen (CRDMO) der PMC Group ergänzt, einer Schwesterfirma von CCM Biosciences und einem globalen Chemie- und Pharmaunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar, wodurch eine vollständig integrierte Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht wird.

