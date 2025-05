Geheimer Deal: Die Machtverhältnisse verschieben sich - und ein unbekannter Player greift plötzlich an

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

?? Europa hat endgültig die Notbremse gezogen und eine historische Energie-Grenze gezogen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert: Nord Stream soll für immer stillgelegt werden.



Der politische Wille ist klar: Schluss mit russischem Gas. Schluss mit alten Abhängigkeiten.

Was das bedeutet?

?? Ein ganzer Kontinent muss seine Energieversorgung neu ordnen.

?? Milliarden fließen in alternative Quellen.

?? Und die Uhr tickt - jede Woche ohne Versorgungssicherheit ist ein Risiko für Europas Zukunft.

Jetzt kommt's: Genau in dieser historischen Umbruchphase tritt ein Unternehmen auf den Plan, von dem du vielleicht noch nie gehört hast - das aber schon bald in aller Munde sein könnte.

?? Ein Gasprojekt mitten in Europa.

?? Erste Bohrgenehmigung bereits erteilt.

?? Politischer Rückenwind aus Budapest - Rückenwind aus Brüssel vorprogrammiert.

?? Und ein Börsenwert, der so niedrig ist, dass er fast schon wie ein Zahlendreher wirkt.

?? 39 Mio. USD Börsenwert

?? Theoretisches Projektpotenzial: 3 Mrd. USD

CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) steht am Beginn der vielleicht wichtigsten Energie-Story Europas.

Jetzt wird es ernst. Quelle https://www.berliner-zeitung.de/

Historische Investmentchancen: Da sollten kluge Anleger mit dabei sein!

Superinvestor Warren Buffett gilt als der beste Investor aller Zeiten. Aber wenn man seine unfassbar erfolgreiche Historie analysiert, so offenbart sich: Sein genialer Schachzug war, dass er eine der größten historischen Investmentchancen der vergangenen 100 Jahre nutzte. Er erkannte die Gewinnpotenziale des Aufstiegs der USA zur unangefochtenen Supermacht und das amerikanische Wirtschaftswunder.

Mit seinen Investments in das amerikanische Jahrhundert wurde er zu einem der erfolgreichsten und reichsten Börsianer aller Zeiten. Es gibt einen sehr guten Grund, warum Buffett so große Gewinne machte. Er profitierte von der ultra-seltenen Kombination einer historischen Investmentchance auf wirtschaftlicher Ebene UND einer historischen Investmentchance auf der geopolitischen Ebene.

Das ist die Spitzenklasse aller Investmentchancen. Die Champions League. Das Besondere - und für Investoren Fantastische - an der Doppelkombination der historischen Investmentchancen auf wirtschaftlicher und gleichzeitig geopolitischer Ebene: Diese Bullenmärkte halten extrem lange an!

Glückliche Investoren, die hier clever agieren, können über Jahre - und manchmal Jahrzehnte - goldene Gewinne mit derartigen Investments einsammeln. Buffett hat es vorgemacht. Buffett kaufte amerikanische Aktien und hielt sie über Dekaden. Für die neue historische Chance könnte CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) so ein begehrtes Unternehmen werden.

(Quelle: CanCambria)

Investieren Sie in den neuen großen geopolitischen Trend der kommenden Dekade

Die doppelte historische Investmentchance von Warren Buffett ist gelaufen. Die letzte große doppelte historische Investmentchance war die Globalisierung und die Industrialisierung der Emerging Markets bei gleichzeitigem politischem Wandel rund um die Welt. Doch diese historische Investmentchance ist inzwischen auch fast 40 Jahre her.

Seitdem warten Börsianer auf die nächste doppelte historische Investmentchance. Verstehen Sie uns nicht falsch. Es gab fantastische historische Investmentchancen auf der wirtschaftlichen Ebene: Der Internet-Boom. Der Siegeszug des Smartphones und aktuell die künstliche Intelligenz.

Aber so gewaltig diese Börsenchancen auch waren - sie dürften doch nichts gegen die Gewinnpotenziale einer doppelten historischen Investmentchance sein. So gewaltig können die Gewinne dann für Investoren ausfallen.

Jetzt kommt die potenzielle Hammer-Nachricht für weitsichtige und gut informierte Anleger:

Es ist wieder so weit: Doppelte historische Investmentchance ist da!

Denn seit Februar 2022 - dem Start des Russland-Ukraine-Krieges - ist die Welt nicht mehr so, wie sie war. Die Epoche der Globalisierung, die Welt mit weitreichendem Frieden und der größten Kreation von Wohlstand rund um den Erdball ist vorbei. Die Welt, in der wir in den vergangenen drei Dekaden lebten, existiert nicht mehr.

Die Weltordnung hat sich grundlegend verändert.

Die Welt ist in eine neue historische Phase eines neuen Kalten Kriegs zwischen demokratischen, freiheitlich-orientierten Ländern und dem neuen Ostblock, angeführt von China, Russland, Nordkorea und Iran, eingetreten. Doch je dramatischer eine geopolitische Veränderung, desto größere Gewinnchancen bieten sich cleveren Anlegern mit dieser historischen Investmentchance!

Denn eine der dramatischsten Auswirkungen der neuen geopolitischen Weltordnung ist die Deglobalisierung und daraus entstehend das sogenannten Reshoring von Schlüsselindustrien zurück in die Heimatländer. Das ist die Schnittstelle von Weltpolitik und Wirtschaft, die jetzt die historische Investmentchance bietet!

Neue geopolitische Weltordnung kreiert seltene Kaufchance bei neuem Aktienstar!

Kein Sektor dürfte in diesem Bereich spannender und chancenreicher sein als die Energieversorgung für Europa. Für Europa war 2022 ein historischer Wendepunkt in seiner Energiepolitik (da ist das Wort "historisch" schon wieder). In 2022/23 konnte die EU eine drohende Energiekatastrophe gerade noch durch sehr teure Importe abwenden. Dazu kam das große Glück von drei ungewöhnlich milden Wintern in Folge.

Doch seit dem letzten November und dem Wahlsieg von Donald Trump hat sich die Lage erneut zugespitzt und neue Panik-Höchstwerte in Brüssel, Berlin, London und Paris wurden erreicht. Denn zum ersten Mal in 80 Jahren kann sich Europa nicht mal mehr sicher sein, ob man sich auf die USA verlassen kann.

Doch im Bereich der Energieversorgung kann Europa sich einen derartigen Unsicherheits-, ja gar Risikofaktor nicht leisten. Europa muss eine eigene, unabhängige Energieversorgung aufbauen, die so weit wie möglich in Europa selbst liegt. So schnell wie möglich! Die Betonung liegt auf den Worten "muss" und "schnell".

Geld spielt in diesem Fall absolut keine Rolle. Ressourcen spielen keine Rolle. Was zur Sicherung der Energieversorgung Europas benötigt wird - es wird den vollen politischen Rückenwind aus Brüssel erhalten. Egal wie sich die Wirtschaften entwickeln. Was mit Trumps Strafzöllen passiert. Wie sich die Inflation entwickelt. Für die gesicherte Energieversorgung werden die europäischen Länder alle nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.

Hier geht es um nichts Geringeres als um die Zukunft Europas!

Neben der militärischen Aufrüstung Europas dürfte die Energieversorgung die mit Abstand allerhöchste politische Priorität haben. Erfahrene Börsianer erkennen sofort: Das ist genau die seltene Konstellation der zwei Ebenen der historischen Investmentchancen! Damit eröffnen sich direkt hier in Europa Börsenchancen für potenziell spektakuläre, ja gar historische Aktiengewinne. So wie sie sich jetzt bei dem noch unbekannten Erdgas-Explorer CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) eröffnen könnten!

Denn CanCambria ist jetzt genau mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nämlich dem Ort, der Energierohstoff-Projekte dringender braucht als irgendeine andere Region der Welt: CanCambria ist genau jetzt dabei, ein riesiges Gasprojekt mitten in Europa zu entwickeln (im gelben Land in der Karte)!

(Quelle: CanCambria)

Damit hat CanCambria genau das, was das rohstoffarme Europa dringendst braucht!

Auf dem europäischen Festland gibt es einfach zu wenige Onshore-Energieprojekte. Wenn es um noch unerschlossene große Energievorkommen geht, wird die Zahl der Onshore-Projekte geradezu beängstigend klein!

Europa muss in Höchstgeschwindigkeit seine eigene Energieversorgung aufbauen

Eine ungesicherte Energieversorgung ist eine existentielle Gefahr für Europa!

Da klingelt es natürlich bei jedem Börsianer: Denn nichts kann größere Gewinnchancen erschaffen als ein extrem knappes Angebot und ein unelastischer Nachfragezwang - und genau diese Situation finden wir in Europa vor. Große Profiteure dieser Situation könnten das kleine kanadische Rohstoffunternehmen CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) und seine Aktionäre werden!

CanCambria entwickelt gerade das ultra-spannende Gas-Projekt Kiskunhalas im Süden Ungarns (Rechteck in der Grafik). Es ist ein Fracking-Projekt, bei dem Erdgas aus Gestein gelöst werden soll. Das Kiskunhalas-Gasfeld ist eine absolute Rarität in Europa: Denn es ist noch nicht entwickelt! Es ist neu! Unerschlossen mit allen Erdgasvorkommen!

(Quelle: CanCambria)

Bei dieser Kombination müssen bei jedem gut informierten Anleger die Alarmsirenen schrillen - im positiven Sinne. Denn das ist es ganz genau, was Europa jetzt braucht! Es kommt noch spektakulärer: Bei dem Kiskunhalas-Gasfeld von CanCambria handelt es sich nicht um irgendein zweitklassiges, kleines Vorkommen.

CanCambria: Gasprojekt mitten in Europa könnte echtes Blockbuster-Potenzial haben!

Als "Blockbuster" werden in Rohstoffkreisen nur die absoluten Spitzenprojekte bezeichnet, welche die größten Vorkommen besitzen. Derartige Projekte sind im Jahr 2025 sehr selten geworden. Im rohstoffarmen Europa sind Blockbuster-Projekte aus dem Energiesektor noch seltener.

Bei einer erfolgreichen Exploration, der folgenden Entwicklung und dann natürlich dem Produktionsstart eines echten Blockbuster-Projekts von Anfang an dabei zu sein, ist der absolute Jackpot für jeden Rohstoff-Investoren. Die Aktienperformance kann dann atemberaubende Gewinnpotenziale im Multibagger-Bereich und, bei den richtigen Projekten, sogar im Multi-Tenbagger-Bereich freisetzen.

Besitzt CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) doch erst eine in unseren Augen ultragünstige Börsenbewertung von lediglich 39 Mio. USD. Das könnte sich als eine waschechte historische Investmentchance herausstellen, wenn das Management das Kiskunhalas-Gasprojekt mit seinem Blockbuster-Potenzial mitten im Herzen Europas erfolgreich entwickelt.

Im Idealfall einer erfolgreichen Projektentwicklung könnten wir hier über eine spektakuläre Gewinnchance im Multi-Tenbagger-Bereich sprechen! Im langfristigen Zeitfenster. Aber schon im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster könnte eine echte Multibagger-Kursexplosion möglich sein!

Potenzielle Multibagger-Kursexplosion am Horizont - egal, wie die Börsen laufen!

Völlig unabhängig von der allgemeinen Börsenentwicklung! So spektakulär könnten die kommenden Nachrichten sein, die Sie jetzt gleich lesen werden. Doch es kommt noch viel besser für Aktionäre: Das Risiko könnte für eine derartige historische Investmentchance ungewöhnlich niedrig sein. Wie ist das möglich? Das Kiskunhalas-Projekt wurde bereits in den späten 1980er-Jahren auf Erdgasvorkommen exploriert.

Die damals verwendeten Bohrtechnologien für Exploration und Fracking aus dem UdSSR-Ostblock lagen natürlich meilenweit hinter den modernen Fracking- und Analysetechnologien, die Rohstoffunternehmen heute zur Verfügung stehen. Trotzdem wurde schon damals mit den veralteten Bohrtechnologien ein Erdgasvorkommen in Kiskunhalas nachgewiesen.

Das Projekt ging jedoch nie in die Entwicklungsphase. Denn im damaligen UdSSR-Ostblock mussten die osteuropäischen Satellitenstaaten ihre Energie aus Russland beziehen. Also wurde das Kiskunhalas-Projekt von den Regierungen in Ungarn nicht weiterverfolgt. Selbst nach dem Ende des Eisernen Vorhangs bezog Ungarn weiterhin günstige Energie aus Russland.

CanCambria hält 100 % an potenziellem Blockbuster-Gasprojekt mitten in Europa!

Doch dann veränderte sich die geopolitische Welt in 2022. Plötzlich rückt das Kiskunhalas-Projekt mit seinem Elefantenpotenzial ins Rampenlicht von Budapest und Brüssel. Denn es gibt ja die historisch bestätigten dortigen Gasvorkommen. Zudem verfolgt die Regierung in Budapest eine generelle Pro-Fracking-Politik. Dies könnte die Risikoseite ungewöhnlich niedrig machen.

Was für eine wunderbare Kombination für Aktionäre!

Das weitsichtige Management von CanCambria erkannte die historischen Zeichen der Zeit frühzeitig - und erwarb 100 % an dem 140 km2 großen Kiskunhalas-Projekt. Doch das war erst der Anfang! Am 1. April konnte CanCambria einen weiteren, geradezu unglaublichen Deal im Zusammenhang mit dem Kiskunhalas-Projekt vermelden!

Man erhielt vom ungarischen Energieministerium den Zuschlag für die Exploration eines gewaltig großen Gebietes im direkten Umland des Kiskunhalas-Projektes (in der Grafik gelb markiert). Was diesen Deal so besonders macht, ist die unglaubliche Größe des Deals: Das neue Gebiet umfasst 946 km2 und die Explorationslizenz des Energieministeriums reicht bis zu einer Tiefe von 6.000 Metern.

(Quelle: CanCambria)

Mit dem Gewinn des Zuschlages hat CanCambria den Umfang des Kiskunhalas-Projekts um den sagenhaften Faktor von 6,7x vergrößert!

Insgesamt umfasst das Kiskunhalas-Projekt von CanCambria jetzt 1.086 km 2 ! Damit diese Dimension besser verständlich wird: Das entspricht sage und schreibe 152 nebeneinanderliegenden Fußballfeldern. Dies ist ein riesiges Projekt!

CanCambria-CEO Dr. Paul Clarke beschreibt die Chance, die sich daraus für das Unternehmen und für Aktionäre ergeben könnte, perfekt: "Große, zusammenhängende Landpakete in dieser Größe und Qualität in Gebieten mit belegten Hydrocarbon-Vorkommen sind sehr selten auf dem Markt." - besonders in Europa!

Gasvorkommen im Projekt bereits bestätigt!

Tatsächlich konnte CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) die in den 1980er-Jahren gefundenen Gasvorkommen bereits mit neuen Technologien bestätigen. Diese Bestätigung dürfte vielen Börsianern den Atem rauben - wenn sie sie nur kennen würden. Doch aufgrund seiner kleinen Börsenbewertung von nur rund 39 Mio. USD fliegt die Aktie von CanCambria noch unter dem allgemeinen Börsenradar. Noch …!

Behalten Sie bei den nun folgenden Zahlen die winzige Börsenbewertung von CanCambria im Hinterkopf. Ebenso den Fakt, dass man ja 100 % an allen potenziellen Gasvorkommen im Kiskunhalas-Projekt hält. In 2023/24 führte CanCambria umfangreiche seismische 3D-Untersuchungen des Projektes durch.

Auf Basis der neuen Daten aus diesen hochmodernen seismischen Untersuchungen des Projektes und den früheren Daten mit den veralteten Explorations-Bohrgeräten der 1980er-Jahre wurde im Juni 2024 - also vor nicht mal einem Jahr - eine unabhängige Ressourcenschätzung durchgeführt.

Das Ergebnis ist atemraubend:

Laut dieser Ressourcenschätzung wird das gesamte Gasvorkommen des Kiskunhalas-Projektes, an dem CanCambria 100 % hält, auf gigantische 1,61 Billionen Kubikfuß geschätzt!

Das ist wahrlich ein Blockbuster Potenzial!

(Quelle: CanCambria)

Das Management von CanCambria war bei seinen Kalkulationen über den Projektwert jedoch konservativ. Man setzte einen sehr großen Sicherheitsabschlag von rund -50 % an für seine Berechnungen über den potenziellen Wert des Kiskunhalas-Projektes. Mit einem Entwicklungsplan für 100 Bohrlöcher, gestützt auf eine risikobereinigte bestmögliche Schätzung von 502 BCF und 53,2 Millionen Barrel Kondensat - mit einem Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar NPV5 (Net Present Value) besteht hier noch weiteres erhebliches Potenzial.

Theoretischer Projektwert: 3 Mrd. USD. Börsenwert CanCambria: 39 Mio. USD

Diese Menge hielt das Management anhand der damaligen Gaspreise für realistisch abbaubar. Hier ist es wichtig zu wissen. Das Management von CanCambria setzte bei seinen Kalkulationen nur einen moderaten Gewinnungswert von 70 % der Gasvorkommen im Kiskunhalas-Projekt an. Diese Menge hält man angesichts der damaligen Gaspreise für realistisch abbaubar.

Diese Ressourcenschätzung ist nicht mal ein Jahr alt. Aber aufgepasst: Seitdem ist der Gaspreis bereits um rund +20 % angestiegen. Tatsächlich hat Erdgas im Chart bereits seit Februar 2024 einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend gestartet. Mit möglichen weiteren Preisanstiegen in der Zukunft könnte sich der Wert des Kiskunhalas-Projektes immer weiter erhöhen.

Doch jetzt kommt der Clou:

Selbst eine Größenordnung von "nur" 833 Mrd. Kubikfuß - was immer noch eine absolute Blockbuster-Größenordnung darstellt - wäre im nach Energievorkommen hungernden Europa ein absoluter Jackpot. Diese 833 Mrd. Kubikfuß ergaben bereits bei in Europa gehandelten Gaspreisen vor einem Jahr einen theoretischen Verkaufswert von 3 Mrd. USD für das Kiskunhalas-Projekt.

Aktie von CanCambria könnte im Idealfall Multi-Tenbagger-Potenzial besitzen!

Das ist natürlich nicht der genaue Wert der Gasvorkommen, da diese ja noch im Boden liegen. Aber es zeigt Ihnen die Dimensionen, über die wir beim Kiskunhalas-Projekt sprechen. Dem steht auf der anderen Seite CanCambrias (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) Börsenbewertung von aktuell unglaublich niedrigen 39 Mio. USD gegenüber.

Wohlgemerkt: Mittelfristig dürften die Gaspreise in Europa aufgrund der Angebotsproblematik weiter ansteigen. Dazu kommt seit letztem November der neue Fakt, dass Europa seine Abhängigkeit von LNG-Flüssiggas aus den USA aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten reduzieren will.

Diese neue historische Entwicklung im europäischen Energiemarkt scheint die Börse noch überhaupt nicht in die Bewertungen für europäisches Gas und für Unternehmen mit Gasprojekten in Europa eingepreist zu haben. Aber genau dieses (noch) fehlende Verständnis könnte cleveren Anlegern eben die gewaltige Gewinnchance bei CanCambria ermöglichen. Denn:

Die heißeste Phase in der Unternehmensgeschichte startet!

Wichtig zu verstehen: Diese Ressourcenschätzung basiert nur auf dem alten Gebiet von 140 km des Kiskunhalas-Projektes! Die neuen Gebiete über die rund 6,7-mal größere Fläche von 946 km2 sind darin noch überhaupt nicht enthalten! Denn dieses Gebiet wird nun erst von CanCambria analysiert.

Aber da es im direkten Umfeld des alten Gebietes liegt, dürfte das CanCambria-Management seine Hausaufgaben ganz genau gemacht haben und vermutlich eine gute Vorstellung über die dortigen geologischen Strukturen haben. Sie würden wohl kaum für dieses Gebiet geboten haben, wenn sie dort keine weiteren Erdgasvorkommen vermuten würden.

Die benötigten Genehmigungen für die Exploration des riesigen neuen Gebietes erhielt CanCambria ja bereits am 1. April vom ungarischen Energieministerium. CanCambria kann also de facto mit der Exploration des neuen Gebietes loslegen. Eine Garantie für eine potenzielle deutliche Erhöhung der Erdgas-Ressourcen ist das natürlich nicht.

Aber es ist ein weiterer Informationsvorsprung für gut informierte Anleger: Durch die massive - anders kann man es nicht sagen - Gebietsausweitung des Kiskunhalas-Projektes und die vorhandenen Genehmigungen besitzt CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) jetzt sehr viel positives Überraschungspotenzial, das aktuell noch überhaupt nicht in dem Aktienkurs eingepreist sein dürfte.

20. März 2025: Genehmigung für das erste Bohrloch erhalten!

Jetzt kommt der Turbo-Faktor, der die CanCambria-Aktie brandheiß machen könnte: Am 20. März erhielt CanCambria vom ungarischen Energieministerium die alles entscheidende Genehmigung für die Durchführung der ersten von zwei geplanten Bohrungen nach Erdgas bis zu einer Tiefe von 4.000 Metern im alten Gebiet des Kiskunhalas-Projektes.

Das ist der erste große Meilenstein, auf den das Unternehmen und Aktionäre gewartet haben!

Damit geht CanCambria nun in die spannendste Unternehmensphase: die Bohrung nach Erdgas. Sollte diese erfolgreich sein, springt CanCambria praktisch über Nacht vom kleinen, unbekannten Explorer zu einem Erdgas-Produzenten und vermutlich zu einer der heißesten Stories im gesamten europäischen Energiesektor auf!

(Quelle: CanCambria)

Nicht nur das: CEO Dr. Paul Clarke gab im Rahmen der Genehmigung für das erste Bohrloch bekannt, dass man schon sehr bald mit einer Entscheidung für das zweite Bohrloch rechnet. Dr. Clarke:

Wir sind sehr ermutigt über die Geschwindigkeit, mit der wir die erforderliche Genehmigung von der ungarischen Bergbaudirektion erhalten haben und freuen uns darauf, in Kürze unsere zweite Genehmigung für die Probebohrung zu erhalten.

Weitere Genehmigung für zweites Bohrloch könnte in Kürze folgen!

Man beachte die Formulierung "in Kürze"! Das wäre eine weitere potenzielle Knaller-Meldung für CanCambria! Würde sich das Risiko bei dem Unternehmen dadurch doch weiter deutlich reduzieren. Denn wenn mit dem ersten Bohrloch kein Erdgas getroffen werden würde, hätte CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) eine weitere Chance mit dem zweiten Bohrloch.

Das Erfolgspotenzial - und damit potenziell massives Aufwärtspotenzial für die Aktie - wäre durch die Genehmigung für ein zweites Bohrloch also mindestens gleich. Tatsächlich ist die Upside sogar höher, da CanCambria nach einer erfolgreichen zweiten Genehmigung ja theoretisch mit beiden Bohrlöchern treffen könnte.

Aber das Risiko würde sich durch das zweite Bohrloch deutlich reduzieren, da man ja nun sozusagen zwei Elfmeter für den Sieg anstatt nur eines Elfmeters schießen dürfte! Gleiches oder größeres Gewinnpotenzial bei einer Halbierung des Risikos - das ist wirklich ein Szenario, das Anleger an der Börse nicht oft vorfinden!

Management: Entscheidende Bohrung soll in kommenden Monaten starten!

Das sind die fantastischen Chancen, die sich normalerweise nur dem Smart Money der Hochfinanz offenbaren. Doch bei CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) haben Sie potenziell sogar einen Informationsvorsprung gegenüber vielen Profi-Investoren aus London, Frankfurt und New York. Denn die verfolgen CanCambria aufgrund der (noch) kleinen Börsenbewertung noch gar nicht!

CEO Dr. Paul Clarke stellte unmittelbar nach dem Erhalt der Bohrgenehmigung den weiteren Ablaufplan für CanCambria vor:

Der Erhalt der Genehmigung für unser erstes Bohrloch ist ein signifikanter Meilenstein für CanCambria und wir freuen uns darauf IN DEN KOMMENDEN MONATEN mit den Bohrungen zu beginnen.

Damit hat das Management von CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) den Zeitplan klar definiert: Das Jahr 2025 dürfte DAS ENTSCHEIDENDE JAHR FÜR CANCAMBRIA werden! Mit dem GRÖßTEN MEILENSTEIN DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE - dem ersten Bohrloch für eines der potenziell spektakulärsten Erdgasprojekte in Europa!

Clevere Aktionäre könnten deshalb schon vorher einsteigen.

Management mit großer Erfahrung bei Bohrungen

Sehr positiv zu bewerten: Schon letzten September 2024 gab das erfahrene Management für die entscheidende erste Bohrung die Zielzone vom Sommer 2025 aus - also schon in wenigen Monaten. Hier sehen Sie den damaligen Plan der Projektentwicklung aus September 2024.

(Quelle: CanCambria)

Dies zeigt uns: Das Management macht keine großen Versprechungen, bei denen dann nichts dahinter ist. Man kennt sein Projekt offensichtlich ganz genau. Ebenso die administrativen Abläufe in Ungarn. Seit gut einem Jahr arbeitet man mit dem Fokus eines Lasers auf den Startschuss für das entscheidende erste eigene Bohrloch hin.

Genau solch ein Verhalten ist aus Aktionärssicht bei einem Management wünschenswert: Klare Expertise. Klares Know-how. Realistische Einschätzungen über die zeitlichen Abläufe. Keine großen Versprechungen. Das erfahrene Managementteam um CEO Dr. Paul Clarke entwickelte in den vergangenen 30 Jahren Erdgasprojekte in Australien, China, Europa, Großbritannien, Südamerika und den USA.

Bei diesen Projekten wurden sage und schreibe über 3.000 Bohrungen durchgeführt. Erhöht diese immense Erfahrung die Erfolgswahrscheinlichkeit für die entscheidende Bohrung im Kiskunhalas-Projekt in 2025? Fraglos. Denn das Management weiß ganz genau, was es tut. Mit einem erfolgreichen Bohrloch würde CanCambria das Potenzial des Kiskunhalas-Projektes endgültig nachweisen. Noch besser:

Bei Erfolg wäre dies natürlich auch der Startschuss für die Gasförderung!

Bei einem Erfolg des Bohrlochs, den die alten und neuen Daten vermuten lassen, könnte es an der Börse ganz schnell gehen. Das könnte die eine, die bahnbrechende Nachricht sein, die CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) über Nacht ins Rampenlicht der Börsen rückt!

Denn CanCambria würde dann von einem Explorer mit (noch) kleiner Börsenbewertung praktisch über Nacht zu einem potenziellen Erdgas-Produzenten in einem der größten neuen Onshore-Gasfelder in Europa aufsteigen!

Ein extrem schneller Anstieg des Aktienkurses dürfte dann zu erwarten sein. Wie Sie in dem vergangenen Kalender vom Herbst 2024 mit der offiziellen Zeitplanung von CanCambria sehen, rechnet das Management bei einem Erfolg des Bohrlochs schon für Ende 2025 mit den ersten Gasverkäufen! Da man aktuell voll in den Zeitplänen liegt, dürfte sich an dieser Einstellung nichts geändert haben.

Die Bohrungen in 2025 dürften DER GAMECHANGER für CanCambria und seine Aktionäre werden.

Angesichts dieser ultra-spannenden Perspektiven mag es für viele Anleger sehr überraschend sein, dass CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) aktuell nur einen Börsenwert von 39 Mio. USD aufweist. Dafür gibt es drei Gründe. Der erste Grund: Der Energiesektor ist aktuell "out". Der Ölpreis befindet sich in einem Bärenmarkt.

(Quelle: CanCambria)

Investieren wie Warren Buffett: Die Ungarn-Chance bei CanCambria

Doch jeder erfahrene Anleger weiß: Wenn die Nachfrage von etwas mittel- bis langfristig ansteigen wird, aber kurzfristig "out" ist - dann bieten sich Ihnen die besten Kaufchancen an den Märkten. Dieser Punkt gilt auch für den zweiten Grund: die geografische Lage. Das Kiskunhalas-Projekt liegt in Ungarn.

Ungarn und der ungarische Präsident Orban sind in Europa aufgrund der Nähe zu Russland politisch hoch umstritten. Doch nur wegen dem Standort Ungarn haben gut informierte Anleger die Chance, die Aktie von CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) zu den aktuellen Schnäppchenpreisen einzusammeln. Das gleiche Projekt in Norwegen oder Polen würde von der Börse vermutlich 5x höher bewertet werden. Oder sogar noch mehr.

Das ist die Chance in der Krise. Das sind die Arten von Investments, die Value-Investoren wie Warren Buffett reich gemacht haben. Sehen sie doch die Chancen in der Krise. Denn Ungarn steht wegen seiner politischen Nähe zu Russland unter massivem politischem Druck aus Brüssel.

Doch Ungarn hat ein massives Problem: Ungarn produziert weniger als 20 % des Erdgases, welches das Land jährlich verbraucht. Bisher wurde das Defizit durch Gasimporte aus Russland ausgeglichen. Doch das muss sich in der neuen Welt ändern. Ungarn ist bereits dabei, seine Gasversorgung zu diversifizieren.

Im April 2024 begann Ungarn mit Erdgas-Importen aus der Türkei. Seit 2023 importiert man schon Erdgas aus Aserbaidschan. Dazu kommen Importe aus Kroatien. Die Zeichen der Zeit sind glasklar: Budapest will sich unabhängiger von russischem Gas machen. Noch wichtiger: In Budapest wird nicht nur darüber geredet. Es wird bereits gehandelt!

Ein großes, erfolgreiches Erdgasprojekt im eigenen Land wäre genau das, was die Orban-Regierung jetzt braucht. Wird das Kiskunhalas-Projekt sogar zu einem potenziellen Elefantenprojekt, würde es die politisch prekäre Lage von Budapest in der EU massiv verbessern.

Die Börse schätzt den politischen Faktor also völlig falsch ein! Tatsächlich hat die Regierung in Budapest ein maximales Interesse am Erfolg des Kiskunhalas-Projektes. Die politische Situation spielt CanCambria in Wirklichkeit voll in die Karten - und neuen Anlegern, indem sie dadurch jetzt noch mal die potenziell letzte günstige Einstiegschance erhalten.

Aktie noch unbekannt - erst seit 31. Oktober 2024 börsengelistet

Dazu kommt noch ein zweiter Grund: Die Aktie von CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) ist erst seit dem 31. Oktober 2024 an der kanadischen Börse TSX Venture börsengelistet! Die Aktie und Story von CanCambria sind noch völlig unbekannt. Das ist eine fantastische Chance für gut informierte Anleger! Sie können jetzt einsteigen, …

bevor die Story an der Börse bekannt wird.

bevor die Börse die seltene und ultra-spannende Europa-Energie-Story versteht.

bevor Anleger begreifen, dass die entscheidende Unternehmensphase mit dem ersten Bohrloch JETZT beginnt!

bevor Börsianer erkennen, dass CanCambria bei einer erfolgreichen Bohrung im Kiskunhalas-Projekt von einem winzigen Explorerwert zu einem Energie-Produzenten mitten in Europa emporschießt!

(Quelle: CanCambria)

Ein Bohrerfolg im Kiskunhalas-Projekt dürfte ein echter Gamechanger für CanCambria werden - mit echtem Vervielfachungspotenzial für die Aktie. Denn es gibt in Europa nur noch ganz wenige unerschlossene Onshore-Erdgasprojekte mit Elefantenpotenzial. Das macht die Gewinnchancen bei CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) so spektakulär.

Ungewöhnlich seltene Chance-Risiko-Kombination mit Multi-Tenbagger-Potenzialen

Aber jetzt kommt der Clou: Durch die historischen Tests in den 1980er-Jahren und die umfangreichen neuen seismischen 3D-Untersuchungen des Projektes durch CanCambria in 2023 und 2024 sind Erdgasvorkommen von Kiskunhalas bereits bestätigt! Dazu kommt: Budapest verfolgt generell eine Politik zugunsten von Fracking - als welches das Projekt von CanCambria aufgebaut werden soll. Beide Faktoren dürften die Risiken deutlich reduzieren.

Obwohl das Gewinnpotenzial der Aktie bei erfolgreichen Bohrungen und mit dem Elefantenpotenzial des Kiskunhalas-Projektes sogar in die seltene Liga der "Multi-Tenbagger" ansteigen könnte! Der Startschuss zur möglichen Realisierung dieses Gewinnpotenzials dürfte JETZT STARTEN. Denn CanCambria steht jetzt unmittelbar vor DEM ENTSCHEIDENDEN PUNKT der Unternehmensentwicklung!

Der aktuelle Börsenwert von CanCambria liegt nur bei rund 39 Mio. USD. Das ist nichts für ein Unternehmen, das 100 % an einem Gasfeld in Europa hält - dem heißesten Energiemarkt der Welt! Vor allem, wenn dieses Gasfeld das Potenzial für ein waschechtes Elefantenprojekt besitzt. Mitten in Europa! Denken Sie an den Vergleich des theoretischen Projektwertes des Kiskunhalas-Projektes zum aktuellen Börsenwert von CanCambria:

Theoretischer Projektwert: 3 Mrd. USD. Börsenwert CanCambria: 39 Mio. USD

Dazu kommt starker politischer Rückenwind für CanCambria. So stark, wie man ihn bei Energieunternehmen - vor allem in Europa - in den letzten 30 Jahren sehr selten vorfand. Aber: Die Welt ist heute eben nicht mehr so wie in den letzten 30 Jahren! Die neue Realität ist: In der neuen geopolitischen Welt muss Europa so schnell wie möglich seine eigene Energieproduktion ausbauen.

Eigenständige Energieprojekte haben in Brüssel und auch bei der ungarischen Regierung in Budapest allerhöchste Priorität. Starker politischer Rückenwind für CanCambria. Dazu kommt der Umstand, dass starke Anstiege der Gaspreise in Europa angesichts der massiven Angebotsproblematik mittelfristig sehr wahrscheinlich sein dürften.

Bei mittel- bis langfristig steigenden Gaspreisen könnte sich das Kurspotenzial für die Aktie von CanCambria sogar noch weiter erhöhen. Denn bei erfolgreichen Bohrungen dürften steigende Gaspreise zu steigenden Gewinnungsquoten von Gas im Kiskunhalas-Projekt und natürlich auch zu höheren Verkaufspreisen und damit Unternehmensgewinnen führen.

Was für eine Kombination für Aktionäre! Was für eine historische Chance mitten in Europa!

Aber auch wenn CanCambria wirklich alle Voraussetzungen für einen potenziellen langfristigen Multi-Tenbagger erfüllt, ist dies nicht garantiert. Anleger sollten nur Kapital investieren, dessen Verlust sie im Zweifelsfall verschmerzen können. Doch wenn Anleger bereit sind, diese Risiken einzugehen, könnte CanCambria (WKN: A3EKUB, ISIN: CA13740E1079) für sie eine der spannendsten und chancenreichsten Energie-Stories der kommenden Jahre werden - mitten in Europa ...

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining Investor Redaktion

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens

Enthaltene Werte: CA44053J4090,CA13740E1079