KIs erobern Krypto-Trading und Best Wallet erzielt mit ICO 12,5 Mio. USD

Die Best Wallet hat mit ihrem Vorverkauf mittlerweile mehr als 12,53 Mio. USD eingenommen, um die führende Wallet des sich schnell entwickelnden Web3-Marktes zu werden. Denn mittlerweile geht die Kryptoindustrie in eine Phase über, in welcher sie mit der KI verschmilzt.

Für diese wird eine neue Infrastruktur benötigt, welche den Investoren und Tradern dabei hilft, echten Wert aus dem Markt zu ziehen, da sie von Automatisierung, Geschwindigkeit und Skalierung geprägt ist.

Künstliche Intelligenzen bieten zwar einige Vorteile, allerdings schwinden diese, wenn die zugrundeliegende Wallet-Infrastruktur das Transaktionsvolumen nicht bewältigt oder nahtlos mit den Smart Contracts der nächsten Generation interagiert.

Für diesen Zweck wurde die Best Wallet ausgelegt, mit einer Technologie, welche auf Hochfrequent-Nachfrage, Blockchain-übergreifende Flexibilität und einen intelligenten Zugang ausgerichtet ist.

Sie wurde in dezentrale Protokolle integriert und bietet eine eigene dezentrale Kryptobörse mit optimierten Gebühren. Ebenso gewährt sie den Nutzern besondere Hilfsmittel, mit denen sie Kryptowährungen in frühen Phasen identifizieren können, bevor diese von dem Mainstream entdeckt wurden. Zudem wird bereits mit der Best Card eine Debitkarte für Kryptowährungen entwickelt, welche nahtlose Transaktionen in der regulären Welt ermöglicht.

Der Presale der Best Wallet bewegt sich nun auf sein Ende zu. In der aktuellen Phase werden die $BEST-Coins für einen Preis von 0,0250055 USD angeboten, welcher jedoch nur noch für die nächsten zwei Stunden verfügbar ist.

KI-Boom verdeutlicht Schwäche der Wallets - Dafür wurde Best Wallet entwickelt

Anbieter wie Pionex, 3Commas und Bitsgap haben bereits zuvor eine intelligente Automatisierung für den Mainstream verfügbar gemacht. Sie entwickeln algorithmische Tools und Strategien für den Handel, mit denen ein Milliardenvolumen abgewickelt wird.

Im Unterschied zu regulären Handelswerkzeugen folgen sie nicht nur vorprogrammierten Regeln. Stattdessen können die KIs die Markttrends und Muster selbstständig in Echtzeit analysieren.

Über Pionex wird schon jetzt jeden Tag ein Volumen von 16 Mrd. USD abgewickelt. 3Commas kommt hingegen auf 220.000 Nutzer und Bitsgap hat ein Handelsvolumen von 300 Mrd. USD abgewickelt sowie 16,4 Mio. USD an mit Bots erzielten Gewinnen in einem einzigen Quartal verbucht.

Künstliche Intelligenzen prägen weiterhin die Zukunft des Tradings. Deswegen ist es auch wichtig, dass sich die Infrastruktur weiterentwickelt, damit sie der Geschwindigkeit und Komplexität dieser gewachsen ist, angefangen bei den Wallets.

Ein großes Problem stellen dabei Transaktionsengpässe dar. So kann es während einer Zeit erhöhter Aktivität dazu kommen, dass die KI-Bots die Netzwerke in Sekundenschnelle mit Aktivität überfluten. Somit kommt es zu Staus, höheren Gebühren und langsamen Bestätigungen. Sofern eine Wallet nicht dafür optimiert wurde, ist mit Überlastungen, verpassten Investmentchancen, misslungenen Swaps und hohen Verlusten zu rechnen.

Die Best Wallet wurde stattdessen für die Kryptoindustrie der Zukunft ausgelegt, was schon heute zu sehen ist. Zwar bietet sie bisher noch keinen Bot, aber sie wurde so entwickelt, um mit dem KI-Zeitalter mithalten zu können.

So werden etwa über 300 dezentrale Protokolle und mehr als 30 Blockchain-übergreifende Brücken für mehr als 60 Blockchains unterstützt. Zugegriffen werden kann auf diese unter anderem über die eigene DEX und die intuitive Benutzeroberfläche, welche ein schnelles Handeln ermöglichen.

Mit Best Wallet entdecken Nutzer frühzeitig Coins wie $PEPU und $SLAP

Die fortschrittlichen Funktionen waren einer der Hauptgründe, mit denen die Best Wallet auf 250.000 monatlich aktive Nutzer gekommen ist. Allerdings spielen nicht nur die Geschwindigkeit und die Gebühren eine Rolle. Darüber hinaus sind es auch die Zugangsmöglichkeiten.

Dafür hat sich das Feature "Upcoming Tokens", welches ein Projektfilter ist, als besonders wertvoll erwiesen. Denn mit seiner Hilfe konnten die Nutzer die Coins mit einem großen Potenzial schon vor der Masse der Kryptoinvestoren identifizieren.

Über diese Funktion konnten die Anleger Kryptowährungen wie Pepe Unchained ($PEPU) und Catslap ($SLAP) schon früh entdecken. Zuletzt ist dieser im Monatsvergleich um fast 23 % gestiegen, während es bei Catslap annähernd 64 % waren. Dies deutet jedoch nicht nur auf einen starken Einstieg, sondern eine breitete Erholung des Krypto-Marktes hin.

Quelle: TradingView

In der Best Wallet wurden noch einige weitere Kryptowährungen frühzeitig vorgestellt. Dies war etwa Meme Index ($MEMEX), welcher seit Anfang April ein Plus von zeitweise 150 % verzeichnet hat.

Unter den aktuell vorgestellten Coins findet sich unter anderem die ersten Solana-Skalierungslösung Solaxy ($SOLX), welche mit ihrem Fundraising einen Betrag in Höhe von 38,86 Mio. USD erzielt hat und dieses in weniger als 26 Tagen beenden wird. Zeitgleich bewegt sich der neue KI-Agent Mind of Pepe ($MIND) mit seinem Vorverkauf auf die Marke von 10 Mio. USD zu.

Von einer Geldbörse zur Kommandozentrale: Das steht für die Best Wallet bevor

In der Best Wallet findet sich noch deutlich mehr als Swaps und frühe Zugänge zu Kryptowährungen. Stattdessen zeigt die Roadmap auf, dass sich die Geldbörse zunehmend zu einer Kommandozentrale entwickelt.

Sie wurde für Trader, Nutzer und Vorverkaufsinvestoren in schnellen und KI-gesteuerten Märkten erschaffen. Zudem steht der Start der eigenen Krypto-Debitkarte Best Card bevor. Ebenso werden weitere Features hinzukommen.

Dies sind etwas ein Portfolio-Manager, ein sicheres Adressbuch, eine praktische Browser-Erweiterung, eine NFT-Galerie und einiges mehr. Trader erhalten zudem innerhalb der App Zugang zum Belohnungszentrum, Nachrichten-Feed und sogar Derivatehandel.

Bald soll die Staking-Funktion auch noch mit dem Staking-Aggregator verbessert werden. Somit kann die Suche nach hohen Renditen über mehrere Protokolle hinweg geschehn.

Für die vierten Phase sind weitere Profi-Tools für Trader geplant, wie Limit- und Stop-Loss-Aufträge, automatisierte Durchschnittskosten-Strategie über einen Sparplan, Echtzeit-Marktinformationen, MEV-Schutz und gebührenfreie Transaktionen.

Damit werden nicht nur neue Funktionen hinzugefügt, sondern gezielt ein Ökosystem aufgebaut. Mit diesem erhalten die $BEST-Inhaber mehr Kontrolle, tiefere Einblicke und eine bessere Ausführung, während sich die Kryptoindustrie fortwährend weiterentwickelt.

So können Sie einen Anteil an dem KI-gestützten Handel erwerben

Sie können die Best Wallet schon heute nutzen, indem Sie diese über Google Play oder Apple App Store herunterladen. Somit können Sie die zahlreichen Tools erkunden, wie Swaps und frühe Tokenzugänge.

Ebenso können Sie am Vorverkauf des $BEST-Coins teilnehmen. Somit schalten Sie geringere Gebühren, einen Frühzugang zu Premiumfunktionen und mehr Vorteile für die Infrastruktur, welche auf das KI-Handelszeitalter ausgelegt wurde.

Nachdem Sie die Website der Best Wallet geöffnet haben, können Sie über das Widget am Vorverkauf teilnehmen. Dieser akzeptiert die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarten auch Fiatwährungen.

Sofern Sie sich noch immer mit unterschiedlichen Wallets abmühen müssen, bietet Ihnen die Best Wallet eine Möglichkeit, um diese praktisch zu importieren und nur über einen Ort zu verwalten. Denn sie unterstützt unterschiedliche Blockchains.

Ebenso können Sie den $BEST-Coin staken, um eine jährliche Rendite in Höhe von 115 % zu erhalten. Diese wird dynamisch an den Staking-Pool-Bestand angepasst.

Über X, Telegram und Discord erfahren Sie besonders früh von den neusten Ankündigungen der Best Wallet.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.