AML-Arzneimittelprogramm des Unternehmens fokussiert auf neu diagnostizierte und rezidivierte/refraktäre FLT3-positive AML, soll bedeutende Formen der Resistenz gegen FLT3-Inhibitoren mit FDA-Zulassung überwinden und erzielt in einer breiten Palette von Arzneimittelresistenzmodellen bessere Ergebnisse als andere Prüfpräparate.

CCM Biosciences, ein diversifiziertes Unternehmen für die Entdeckung und Entwicklung von Pharmaka, meldete heute die bevorstehende Präsentation seines Programms von FLT-Inhibitorarzneimitteln der nächsten Generation für akute myeloische Leukämie (AML) auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 30. Mai bis 3. Juni in Chicago stattfindet.

Akute myeloische Leukämie (AML) ist die schwerste Form der Leukämie, für die nur wenige Behandlungsoptionen verfügbar sind und bei der eine Malignität häufig durch Mutationen im Gen für FMS-ähnliche Tyrosinkinase 3 (FLT3) vorangetrieben wird. Die Mutationen der FLT3-internen Tandemduplikation (ITD) und Tyrosinkinasedomäne (TKD), insbesondere D835 und F691, treten in rund 30 Prozent der AML-Patienten auf und führen in vielen Fällen zu ungünstigen Prognosen und Resistenz gegen bestehende Therapien. Gilteritinib (Xospata; Astellas Pharma, Prognose für Jahresumsatz: 1,5 Mrd. USD) und Quizartinib (Vanflyta; Daiichi Sankyo) sind zwei von der FDA zugelassene FLT3-Inhibitoren, wobei der erstere nur für rezidivierte/refraktäre AML und der letztere nur für neu diagnostizierte AML zugelassen ist. Quizartinib zielt nicht auf TKD-Resistenzmutationen ab, während die Wirksamkeit von Gilteritinib auf FLT3-ITD-D835-Mutationen beschränkt ist und es nicht gegen die FLT3-ITD-F691-Gatekeeper-Mutation wirksam ist, beides sehr häufige Mutationen. Crenolanib (AROG/Pfizer) ist ein FLT3-Inhibitor, in dessen bei der FDA eingereichten Zulassungsantrag für ein neues Arzneimittel (NDA) die oben genannten Indikationen nicht behandelt werden, dessen NDA früher bereits von der FDA abgelehnt wurde, und der sich weniger eng an FLT3-Mutanten anbindet als Gilteritinib. Demzufolge besteht ein kritischer Bedarf an FLT3-Inhibitoren der nächsten Generation, die alle diese Mutationen angehen können.

Auf der ASCO 2025 wird CCM Biosciences in seiner Präsentation "Novel, Potent and Selective Inhibitors Targeting FLT3 for AML Therapy" (Neuartige, potente und selektive Inhibitoren, die für die AML-Therapie auf FLT3 abzielen) in der Session Hematologic Malignancies-Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant (Abstract: 6542, https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT502974 über neuartige identifizierte FLT3-Inhibitoren berichten, die auf FLT3-ITD abzielen und potenziell die Mutationsresistenz von FLT3-Inhibitoren mit FDA-Zulassung überwinden können. Diese Wirkstoffe sind signifikant wirksamer als Gilteritinib und verfügen über signifikante potenzielle klinische Anwendungsmöglichkeiten.

Die neuartigen, oral bioverfügbaren FLT3-Inhibitoren von CCM Biosciences (CCM-405 und CCM-445) sind die ersten Arzneimittelkandidaten, die sowohl die mutationsbedingte Arzneimittelresistenz der FLT3-ITD-Juxtamembrandomäne und der Tyrosinkinasedomäne (TKD) (einschließlich D835Y und F691L) überwinden sollen und erheblich bessere Wirksamkeit zeigen als die genannten Inhibitoren der derzeitigen Generation bei Vorliegen oder Nichtvorliegen von Resistenzmutationen. Andere berichtete Prüfpräparatkandidaten, die die FLT3-ITD-Resistenzmutationen angehen können, weisen entweder eine ungünstige Pharmakokinetik auf, eine signifikante Off-Target-Bindung oder beide.

CCM Biosciences führt klinische Kandidaten aus seinem FLT3-Inhibitorprogramm in diesem Jahr zur Antragseinreichung für ein neues Prüfpräparat (IND) für den Start von klinischen Studien für neu diagnostizierte FLT3-positive AML und für rezidivierte/refraktäre FLT3-positive AML. Mehrere Fehlschläge bei klinischen Studien zu AML bei Konkurrenzfirmen im Jahr 2024 präsentieren ein attraktives Umfeld für klinische Studien zu diesen Arzneimittelkandidaten.

Das Unternehmen arbeitet im Hinblick auf gemeinsame Entwicklungsrechte in ausgewählten Ländern aktiv mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen zusammen. CCM Biosciences, ein Schwesterunternehmen des globalen Chemie- und Pharmadienstleisters PMC Group Inc., ist auch ein "Featured Exhibitor" auf der ASCO 2025 -- https://asco25.myexpoonline.com/co/ccm-biosciences -- und wird dort seine Arzneimittelprogramme und hochmodernen Plattformen vorstellen, die zur Entdeckung und Entwicklung von Therapien eingesetzt werden.

Über CCM Biosciences

CCM Biosciences ist ein diversifiziertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel, einschließlich kleiner Moleküle, Gentherapien, Biologika und Nanomedikamente, bei mehreren Tochtergesellschaften spezialisiert. Die patentierten Arzneimittelentdeckungsplattformen von CCM wurden bei Chakrabarti Advanced Technology entwickelt, einem im Jahr 2010 gegründeten, privat finanzierten Forschungs- und Entwicklungsinstitut mit Wissenschaftlern in den USA, Frankreich und Indien, die Publikationen in führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften wie PNAS, Nucleic Acids Research, Physical Review, Fachzeitschriften der American Chemical Society, der Biophysical Society und der Nature Publishing Group veröffentlicht haben. Diese Plattformen werden ergänzt durch die Vertragsforschungs-, Entwicklungs- und Herstellungsorganisationen (CRDMO) bei der PMC Group, dem Schwesterunternehmen von CCM Biosciences und ein weltweit tätiges Chemie- und Pharmaunternehmen mit Jahresumsätzen von rund 1 Mrd. USD.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250520550346/de/

Contacts:

Anisha Ghosh

E-Mail: anisha@ccm-bio.com