Boomi, der führende Anbieter von KI-gesteuerter Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum elften Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant for Integration Platform as a Service (iPaaS) für 2025 ausgezeichnet wurde so lange wie kein anderes Unternehmen in der Geschichte des Berichts.

Wir sind der Ansicht, dass die anhaltende Anerkennung von Boomi in der Branche das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für Innovation, Kundenerfolg und das Wachstum des Ökosystems widerspiegelt. Im vergangenen Jahr hat Boomi seine Investitionen in KI-Agentenmanagement, API-Management und Datenmanagement beschleunigt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, alles über eine einzige Plattform zu verbinden und intelligente Automatisierung in großem Maßstab voranzutreiben.

Zu den wichtigsten Fortschritten zählen:

Einführung von Boomi Agents tudio für das Management von KI-Agenten: Boomi hat kürzlich die einzige vollständige Lösung für das Agent-Lebenszyklusmanagement vorgestellt, mit der Unternehmen alle KI-Agenten auf einfache Weise in großem Umfang entwerfen, verwalten und koordinieren können, um auf verantwortungsvolle Weise eine Hyperproduktivität zu erzielen.

Boomi hat kürzlich die einzige vollständige Lösung für das Agent-Lebenszyklusmanagement vorgestellt, mit der Unternehmen alle KI-Agenten auf einfache Weise in großem Umfang entwerfen, verwalten und koordinieren können, um auf verantwortungsvolle Weise eine Hyperproduktivität zu erzielen. Umfassende API-Management-Funktionen: Die erweiterten API-Management-Funktionen von Boomi bieten APIM in Cloud-Größe und lösen das zunehmende Problem der API-Unübersichtlichkeit durch eine einheitliche Governance aller APIs und sorgen so für mehr Sicherheit, Transparenz und Wert im gesamten Unternehmen.

Die erweiterten API-Management-Funktionen von Boomi bieten APIM in Cloud-Größe und lösen das zunehmende Problem der API-Unübersichtlichkeit durch eine einheitliche Governance aller APIs und sorgen so für mehr Sicherheit, Transparenz und Wert im gesamten Unternehmen. Moderne Datenintegration: Mit der Ergänzung durch Boomi Data Integration (ehemals Rivery) können Kunden eine einzige Plattform für die Integration von Anwendungen, Daten, APIs und KI-Agenten nutzen. Boomi Data Integration ergänzt die bestehenden Funktionen von Boomi DataHub, die Synchronisierung und Governance als Grundlage für vertrauenswürdige Daten bieten.

Kunden- und Partnerdynamik beschleunigt sich

Mit mehr als 23.000 Kunden weltweit ist Boomi weiterhin der bewährte Integrations- und Automatisierungspartner für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Kunden wie Lego, Tropicana und Moderna, die sich auf Boomi verlassen, um ihre geschäftskritischen Anwendungen und Daten zu verbinden und zu automatisieren.

Das wachsende Partnernetzwerk von Boomi wurde ebenfalls erheblich erweitert. Führende globale Systemintegratoren (GSIs), unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Cloud-Hyperscaler vertiefen ihre Zusammenarbeit mit Boomi, um innovative Integrations- und Automatisierungslösungen anzubieten. Die jüngsten strategischen Vereinbarungen von Boomi mit AWS und ServiceNow verbessern die Kundenerfahrung durch KI-gestützte Self-Service-Lösungen.

Ein bewährter Marktführer in den Bereichen Integration und Automatisierung

"Da Unternehmen ihren Weg zu KI-gesteuerten Unternehmen fortsetzen, sind Integration und Automatisierung wichtiger denn je", erklärte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Die erneute Auszeichnung von Boomi als Leader im Gartner Magic Quadrant for iPaaS unterstreicht unseren unermüdlichen Fokus auf Innovation und unser Engagement, unsere Kunden und Partner bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich der digitalen Transformation zu unterstützen. Wir fühlen uns geehrt, in dieser Kategorie als führend anerkannt zu sein, und werden uns weiterhin dafür einsetzen, die fortschrittlichste KI-fähige Automatisierungsplattform auf dem Markt anzubieten."

Den Gartner Magic Quadrant for iPaaS 2025 finden Sie hier.

Zusätzliche Ressourcen

Erfahren Sie, warum Boomi im Gartner Magic Quadrant für iPaaS als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde. Klicken Sie bitte hier

Über Boomi

Boomi, der führende Anbieter von KI-gesteuerter Automatisierung, unterstützt Unternehmen weltweit bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

