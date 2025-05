© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Verwirrung beim US-Versicherer ist erneut perfekt: Nach dem Vorstandsabgang, der Prognoseaussetzung und Medicare-Betrugsvorwürfen kommt die Aktie nicht zur Ruhe. Jetzt berichtet der Guardian von geheimen Zahlungen!Ein überraschender Vorstandswechsel, die Aussetzung der Prognose und ein Bloomberg-Bericht, dass die US-Justizbehörden gegen UnitedHealth ermitteln, hatten für eine Halbierung des Kurses gesorgt. Als sich der Rauch etwas gelegt hatte, griffen die ersten mutigen Anleger wieder zu und starteten damit eine kleiner Erholungsralllye. Die bekam aber am Dienstag direkt den nächsten Dämpfer verpasst. Die britische Tageszeitung The Guardian berichtet von geheimen Zahlungen an …