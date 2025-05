DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Mai

=== 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 99 zuvor: 99 *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei OeNB/Suerf-Konferenz *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,9 zuvor: 48,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,8 zuvor: 48,4 *** 10:00 DE/Brenntag SE, HV *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV *** 10:00 DE/Freenet AG, Analysten- und Pressekonferenz 1Q *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV *** 10:00 DE/Lanxess AG, HV *** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 87,5 zuvor: 86,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,9 zuvor: 86,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 87,9 zuvor: 87,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,3 zuvor: 49,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,4 *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Forschungspressekonferenz *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,7 zuvor: 49,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,7 zuvor: 45,4 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV 11:00 DE/SFC Energy AG, HV 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 16./17. April *** 13:45 DE/Evonik Industries AG, Capital Markets Day *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: -14,7 *** 15:30 CA/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil, Pressekonferenz nach Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,6 zuvor: 50,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 49,8 zuvor: 50,2 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +2,7% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm *** 17:00 NL/EZB-Direktor Elderson, Rede in Naturalis Biodiversity Center *** 17:35 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei 6th International Forum von Expansion - US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Monetary Policy Implementation Workshop ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2025 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.