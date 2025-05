© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Snowflake überrascht mit starken Zahlen und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie legte in der Nachbörse deutlich zu. Die Details.Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026 erzielte Snowflake ein Produktumsatzwachstum von 26 Prozent auf knapp 997 Millionen US-Dollar - deutlich mehr, als von Analysten erwartet. Auch der bereinigte Gewinn lag mit 24 Cent pro Aktie über der Prognose von 21 Cent. Für das laufende zweite Quartal stellt das Unternehmen einen Produktumsatz zwischen 1,035 und 1,040 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Konsensschätzung lag laut LSEG lediglich bei 1,021 Milliarden US-Dollar. Noch bedeutender ist die Anhebung der Jahresprognose für den Produktumsatz auf 4,325 Milliarden …