Der Bitcoin hat auch am Donnerstag im frühen Handel seine Rekordrally vom Vortag fortsetzen können. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung kletterte auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 111.888 Dollar und damit auf ein neues Rekordhoch. Aktuell notiert der Bitcoin mit 111.571 Dollar nur knapp darunter.Bereits am Mittwoch war die Marke von 110.000 Dollar erstmals überschritten worden - angetrieben von Spekulationen über mögliche regulatorische Erleichterungen in den USA. ...

