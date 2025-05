EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

CTS EVENTIM: Erfolgreicher Start ins Jahr 2025 Das Umsatzwachstum (+22,0 Prozent) liegt im ersten Quartal 2025 deutlich höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs (Q1 2024: +11,6 Prozent).

Zusammen mit dem Wachstum des Adjusted EBITDA (+8,9 Prozent) markieren die Zahlen einen vielversprechenden Jahresauftakt 2025.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: "CTS EVENTIM ist im 1. Quartal 2025 sowohl organisch als auch in Folge der Akquisitionen dynamisch gewachsen. Die Integration der See Tickets Gruppe sowie des französischen Marktführers France Billet sind im Plan und unterstreichen den Erfolg unserer globalen Wachstums- und Akquisitionspolitik. Wir werden auch weiterhin unsere Gruppe ausbauen, Synergien erschließen und unsere Kunden und Partner mit innovativen Produkten und Services begeistern." München, 22.05.2025 - CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing und Live Entertainment Konzern und weltweite Nummer zwei, übertrifft im ersten Quartal 2025 das Wachstum der Vorjahresperiode deutlich. Die 2024 erfolgten Akquisitionen wirken sich bereits positiv auf das Periodenergebnis aus. Weitere Effizienz- und Synergieeffekte werden erwartet. Neben einer Vielzahl erfolgreicher Konzerte und Tourneen hat dem Ticketing-Geschäft unter anderem auch der erfolgreiche Start des Vorverkaufs für die Olympischen und Paralympischen Spiele Milano Cortina 2026 positive Impulse verliehen. Das Segment Live Entertainment zeigte im ersten Quartal eine starke Entwicklung. Konzern Der Konzernumsatz wächst in den ersten drei Monaten 2025 um 22,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 498,6 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA steigt um 8,9 Prozent auf 100,3 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge liegt bei 20,1 Prozent. Ticketing Im Segment Ticketing wächst der Umsatz des ersten Quartals 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,9 Prozent auf 213,6 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA steigt in den Monaten Januar bis März gegenüber einem sehr starken Vorjahresquartal, das von gleich mehreren Major Onsales populärer internationaler Künstler geprägt war, nochmals um 6,6 Prozent auf 88,7 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge beträgt 41,5 Prozent. Die Ticketing-Unternehmen der See Tickets Gruppe, akquiriert im Juni 2024, und France Billet, bei dem die Mehrheitsübernahme im November 2024 erfolgte, wurden erstmals für ein erstes Quartal voll konsolidiert. Die laufende Integration der See Tickets-Gesellschaften wird in diesem Jahr abgeschlossen. Es wird erwartet, dass sich die sukzessive Implementierung margenstärkerer und in der Gruppe bewährter Businessmodelle durch die hinzugewonnenen Units zukünftig zusätzlich positiv auf das Ergebnis auswirken wird. Live Entertainment In den ersten drei Monaten legt auch im Segment Live Entertainment der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr um 24,5 Prozent auf 291,8 Millionen Euro zu. Das Adjusted EBITDA liegt im ersten Quartal 2025 mit 11,6 Millionen Euro 29,8 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2024, wodurch die Adjusted EBITDA-Marge auf 4,0 Prozent steigt. Die starken Zahlen im Segment Live Entertainment resultieren in erster Linie aus organischem Wachstum sowohl in Deutschland als auch international. Zusätzliche positive Effekte aus den im Rahmen der See Tickets Transaktion mit übernommenen Live-Gesellschaften werden im Zuge der Festivalsaison, das heißt für den Sommer und Spätsommer dieses Jahres erwartet. ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - mobil, online und stationär. Laut dem "Global Promoter Ranking 2024" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro. CORPORATE COMMUNICATIONS Christian Colmorgen

