© Foto: Mateusz Slodkowski - ZUMA Press Wire

Zoom konnte mit starken Zahlen im Enterprise-Geschäft überzeugen und hat seine Jahresprognose leicht angehoben. Die Aktie fällt nach Börsenschluss an der Nasdaq dennoch leicht.Zoom Communications hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres solide Zahlen vorgelegt und vor allem im Enterprise-Geschäft positiv überrascht. Die Erlöse mit Unternehmenskunden stiegen um 5,9 Prozent auf 704,7 Millionen US-Dollar - mehr als von Analysten erwartet. Insgesamt legte der Umsatz im ersten Quartal, das am 30. April endete, um 2,9 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar zu und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. CEO Eric Yuan sieht das Unternehmen als verlässlichen Partner in wirtschaftlich …