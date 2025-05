Top Biotech im Visier: Unfassbare Ergebnisse präklinischer Studien!

Anzeige / Werbung

Vom Pennystock zum Bluechip? Hat NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) tatsächlich die Milliarden-Formel in der Schublade?!

Neue Studien zeigten zuletzt, unter Verwendung des ExoPTEN Wirkstoffes, positive Ergebnisse auch bei der Behandlung beschädigter Gesichtsnerven. ExoPTEN ist eine siRNA-Medikament, das Anwendung bei akuter Querschnittlähmung und auch bei der Bekämpfung des "Grünen Star" (Glaukom) Anwendung finden soll. Präklinische Versuche zeigten noch nie dagewesene Erfolge bei der Wiederherstellung von beschädigten Nerven! Der Eindruck, dass ExoPTEN die künftige "Allzweckwaffe" gegen viele Arten von Nervenschäden sein könnte, drängt sich immer weiter auf - ein Multi-Milliarden Markt!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Nurexone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU))-

Über 10.000 Wissenschaftler, die sich der Ophthalmologie verschrieben haben, versammelten sich or wenigen Tagen, bei der weltweit größten Veranstaltung dieses Fachbereichs, um über ihre Forschungsergebnisse zu berichten. Prof. Rotenstreich präsentierte die einzigartigen Ergebnisse, die der ExoPTEN-Wirkstoff von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) bei Sehnerv-Quetschungen, dem künstlich bei Versuchstieren herbeigeführten Zustand, der als Referenz für Wirksamkeit einer Glaukom-Behandlung dient, dem bereiten Fachpublikum.

Die ARVO-Jahreskonferenz ist die größte und renommierteste Veranstaltung der Sehforschung und bringt über 10.000 Experten aus Wissenschaft, Industrie und klinischer Pflege zusammen. Die Aufnahme von NurExone in das wissenschaftliche Programm der ARVO spiegelt die wachsende Anerkennung exosomenbasierter Strategien, wie sie NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) voranteiben, als potenzielles neues Forschungsfeld der regenerativen Medizin wider.

Zuletzt: NurExone Advances Vision Restoration Strategy with Preclinical Data Presentation at the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2025

Allein der Umstand, dass sich der ExoPTEN-Wirkstoff von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) im wissenschaftlichen Programm der ARVO-Jahreskonferenz wieder fand, ist schon eine Sensation für sich. Es beweist, dass die Spitzenwissenschaft sehr wohl Notiz von den NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) Forschungen genommen hat - GANZ IM GEGENTEIL ZUM BREITEN BÖRSENPUBLIKUM!

Aber wer würde auch vermuten, dass sich hinter dieser TSXV-Pennystock-Firma ein Biotech Unternehmen verbirgt, das möglicherweise den Schlüssel hat um verschiedene Erkrankungen zu besiegen, für die es bislang keine oder schlechte medikamentöse Therapien gibt:

Akute Rückenmarksverletzungen: 75% der gelähmten Ratten wurden wieder mobil

Sehnerv-Quetschung/"Grüner Star": Blinde Ratten wurden wieder sehend

Ramsay-Hunt-Syndrom: Geschädigte Gesichtsnerven heilten schneller



Lässt man der Phantasie etwas Leine, dann fallen einem auch Krankheiten wie Neuropathie oder Schlaganfall ein, wo ExoPTEN erfolgsversprechend sein könnte!

Stellen Sie sich vor, dass NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) durch das angestrebte Listing an einer Hauptbörse in den USA vom TSXV-Schatten plötzlich ins Rampenlicht treten wird. Schnell könnten die Anleger einen neuen Superstar gefunden haben, speziell bei laufenden Erfolgsmeldungen!

Unserer Meinung nach bietet NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) den wahrscheinlich größten Gewinnhebel aller Biotech-Firmen am Markt! Meinung Redaktion

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!





NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express

Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung



Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: CA67059R1091