Dank der SessionM-Plattform von Mastercard kann OCTO verantwortungsbewussten Fahrern wertvolle Anreize bieten und gleichzeitig die Kundenbindung und Loyalität gegenüber Versicherungsgesellschaften stärken.

Mastercard und OCTO, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Telematiklösungen und Datenanalysediensten für die Versicherungs- und Automobilbranche, geben heute eine Zusammenarbeit bekannt, die darauf abzielt, die Interaktion zwischen Versicherungsunternehmen und Kunden neu zu definieren, indem durch ein innovatives Treueprogramm sichereres Fahrverhalten gefördert wird.

Die Partnerschaft umfasst die Integration von Mastercards SessionM einer Plattform zur Unterstützung von Unternehmen beim Management von Kundenbindung und -interaktion in die patentierten Bewertungsmodelle von OCTO, die das Fahrverhalten entweder mithilfe physischer Geräte (Blackboxen) oder digitaler Lösungen (Apps) bewerten.

Diese Vereinbarung verfolgt zwei Ziele: Für die Fahrer bietet sie konkrete Vorteile wie Rabatte auf Kfz-, Hausrat- und Reiseversicherungen sowie weitere Prämien als Gegenleistung für sicheres und verantwortungsbewusstes Fahren. Für Versicherungsunternehmen verbessert es die Kundenbindung und -loyalität, reduziert das Portfoliorisiko und trägt durch eine kontinuierliche und interaktive Beziehung zu den Versicherten zur Kostenkontrolle bei.

Die Förderung eines verantwortungsbewussten Fahrverhaltens hat nicht nur direkte Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, sondern leistet auch einen wesentlichen Beitrag zu ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen.

Luca Corti, Country Manager Italien bei Mastercard, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit OCTO, um Technologie für eine sicherere und bewusstere Mobilität einzusetzen. Mit unseren innovativen Lösungen ermöglichen wir datengesteuerte Loyalitätsmodelle, die positives Verhalten belohnen und die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden stärken. Diese Partnerschaft bekräftigt das Engagement von Mastercard, die Entwicklung wichtiger Wirtschaftssektoren voranzutreiben und so zur Schaffung zunehmend vernetzter und wertschöpfender Ökosysteme beizutragen."

Corrado Sciolla, CEO der OCTO Group, ergänzt: "Die Partnerschaft mit Mastercard bekräftigt unser Engagement für eine intelligentere und nachhaltigere Mobilität. Gemeinsam bieten wir Versicherungsunternehmen eine neue, proaktivere und ansprechendere Möglichkeit, mit ihren Kunden zu interagieren. Wir stellen ein effektives Tool zur Verfügung, mit dem positives Verhalten belohnt wird, das den Fahrern hilft, die Verkehrssicherheit zu verbessern und Unfälle sowie Emissionen zu reduzieren. In einem Umfeld, in dem Unternehmen zunehmend auf soziale und ökologische Ziele ausgerichtet sind, bestätigt OCTO seine Rolle als strategischer Partner für verantwortungsvolle Innovation im gesamten Versicherungssektor und in der Telematik für Mobilität

Dank der Zusammenarbeit mit Mastercard einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Kundenbindung mit über 1.400 Kundenunternehmen und einem Netzwerk von mehr als 900 Spezialisten wird SessionM OCTO und seinen Kunden eine skalierbare und äußerst zuverlässige SaaS-Plattform zur Verfügung stellen, die komplexe Daten und Treueprogramme auf globaler Ebene verwalten kann. Mit über 350 Milliarden verwalteten Treuepunkten, 3 Milliarden API-Aufrufen pro Jahr und 1,3 Milliarden generierten Marketing-Impressionen pro Jahr stärkt Mastercard seine Position im Versicherungssektor gemeinsam mit innovativen Partnern wie OCTO weiter.

Mastercard

Mastercard fördert die Wirtschaft und stärkt Menschen in über 200 Ländern und Gebieten weltweit. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir eine nachhaltige Wirtschaft, in der jeder erfolgreich sein kann. Wir unterstützen eine Vielzahl digitaler Zahlungslösungen, die Transaktionen sicher, einfach, intelligent und zugänglich machen. Unsere Technologie und Innovation, unsere Partnerschaften und Netzwerke bilden zusammen ein einzigartiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen, mit denen Privatpersonen, Unternehmen und Behörden ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

www.mastercard.com

OCTO

Seit über 20 Jahren entwickeln wir integrierte Lösungen, mit denen wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Chancen der intelligenten Mobilität und der digitalen Transformation zu nutzen. Dank eines innovativen Ansatzes auf Basis künstlicher Intelligenz haben wir fortschrittliche Algorithmen für die Unfallerkennung, Fahrverhaltensanalyse, Schadenbearbeitung und Verbrauchsoptimierung entwickelt. Mit diesen Lösungen können wir die Anforderungen wichtiger Märkte wie Versicherungen und Mobilität erfüllen, wobei wir einen starken Fokus auf Modularität und Individualisierung legen. Unsere skalierbare und modulare Datenanalyseplattform bietet Lösungen für den Insurtech- und Mobilitätsmarkt und unterstützt Partnerunternehmen dabei, die Verwaltung und das Wachstum ihres Geschäfts zu transformieren. Heute bedient OCTO über 6 Millionen vernetzte Nutzer und verfügt über die weltweit größte Telematik-Datenbank mit 610 Milliarden Kilometern Fahrdaten und über 525.000 zertifizierten Schadensfällen.

octotelematics.com

