Am Donnerstagmorgen hat der Ticketvermarkter CTS Eventim seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Trotz eines zweistelligen Wachstums beim Umsatz und einem deutlichen Anstieg beim bereinigten EBITDA blieb das Unternehmen hinter den Markterwartungen zurück. Unter dem Strich verzeichnete der MDAX-Konzern einen Gewinneinbruch."CTS EVENTIM ist im 1. Quartal 2025 sowohl organisch als auch in Folge der Akquisitionen dynamisch gewachsen. Die Integration der See Tickets Gruppe sowie des französischen ...

