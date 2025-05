DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

DOW JONES--Nach dem Schwächeanfall am Mittwoch im späten Geschäft notiert der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf im Plus. Der Juni-Kontrakt steigt um 52 auf 24.019 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.050 und das Tagestief bei 23.964 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.355 Kontrakte.

Der aktuellen Entwicklung an der Wall Street kann sich der DAX-Future nicht entziehen, auch wenn die Staatsverschuldung hierzulande eine andere ist als in den USA. Das Vortagestief bei 23.924 Punkten wie auch das Mittwochhoch bei 24.215 Punkten stellen die zu beachtenden Marken für den Tagesverlauf dar.

May 22, 2025 02:28 ET (06:28 GMT)

