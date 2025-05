Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 26. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Tandem "Elite", eine Schenkkanne von Pablo Picasso, eine Chatelaine, eine Überall-Flasche und eine Damentaschenuhr.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 27. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Kette mit passenden Ohranhängern, ein Gemälde von Philipp Klein, 21 Unfallverhütungsplakate, ein Armagnac 1935 und eine Brosche mit Amethyst.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 28. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Mecki-Werbeleuchtmittel, zwölf Serviettenringe, eine Winkeltrommel, eine Tigerstatuette von Arthur Storch und ein Armband mit Turmalin.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 30. Mai 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzeplastik von Hans Rieder, eine Schneiderelle, ein Schmuck-Set, Drucke von Christo, ein Emaille-Werbeschild und eine silberne Zigarrenkiste.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6039729