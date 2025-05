Bitcoin erreicht neue Rekorde - Altcoins bereiten sich Explosion vor

Der Krypto-Markt erlebt derzeit eine Phase täglicher Highlights: Bitcoin hat in der nacht auf heute ein neues Allzeithoch markiert und damit erneut bewiesen, wie stark die Nachfrage im aktuellen Zyklus ist. Nach kurzen, aber deutlichen Pullbacks konnte sich der Kurs stets rasch erholen. Die Bewegung erinnert an klassische Muster aus früheren Bullenmärkten: kurze Korrekturen, gefolgt von neuen Impulsen in Richtung Norden.

Wie beim letzten Zyklus scheint Bitcoin ein doppeltes Hoch zu bilden, Quelle: www.tradingview.com

Technisch betrachtet ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Wichtige Unterstützungszonen wie 106.400 US-Dollar haben gehalten, jeder Rücksetzer wurde bisher zügig gekauft. Der kurzfristige Fokus liegt nun auf der Region um 111.900 US-Dollar, wo sich eine aufsteigende Trendlinie befindet. Sollte diese überwunden werden, könnten bald 114.000 US-Dollar erreicht werden. Darüber hinaus ist auf Sicht einiger Wochen auch ein Zielkorridor von 120.000 bis 130.000 US-Dollar denkbar - vorausgesetzt, es kommt nicht zu unerwarteten externen Schocks oder größeren Abverkäufen.

Ein Blick sollte auch immer auf der Struktur im RSI auf dem 4-Stunden-Chart behalten werden. Dort lassen sich bärische Divergenzen erkennen - sie deuten zwar auf nachlassende Momentumstärke hin, sind in einem laufenden Bullenmarkt aber kein verlässliches Signal für eine Umkehr. Oft führen solche Konstellationen lediglich zu kurzen Konsolidierungen oder Pullbacks, bevor der Trend sich fortsetzt. Die entscheidende Struktur im Markt - bestehend aus höheren Tiefs und höheren Hochs - ist nach wie vor unverändert.

Während Bitcoin die Schlagzeilen dominiert, könnten nun verstärkt die Altcoins in Ausbruch-Laune gelangen. Ethereum zeigt erste klare Signale einer Umkehrformation, allen voran mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich im Chartbild deutlich abzeichnet. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über die Widerstandsmarke bei rund 2.650 US-Dollar, wäre ein Anstieg in den Bereich um 2.850 US-Dollar das logische Folgeziel.

Experte "Krypto Trading und Investing" glaubt an Rund 2.900 US-Dollar, Quelle: https://www.youtube.com

Altcoins die nächsten Gewinner?

Neben Ethereum warten zahlreiche weitere Altcoins darauf, aus ihrer Konsolidierung auszubrechen. Viele dieser Projekte notieren aktuell noch unterhalb ihrer wichtigen Breakout-Level - ein typisches Szenario vor einer möglichen Altcoin-Rotation. Sollte Bitcoin in eine ruhigere Phase übergehen, wird Kapital erfahrungsgemäß vermehrt in kleinere Coins umgeschichtet. Genau hier entstehen oft hohe Kursgewinne in kurzer Zeit - insbesondere bei Tokens, die mit einem innovativen Ansatz auf sich aufmerksam machen.

Ein Projekt, das in dieser möglichen Altcoin-Rallye stark profitieren könnte, ist MIND of Pepe ($MIND). Der Coin vereint künstliche Intelligenz mit Meme-Kultur - und das nicht nur als Marketing-Gag, sondern mit echtem Nutzen. Der KI-Agent hinter dem Projekt analysiert die Kryptomärkte in Echtzeit, erkennt Chancen und handelt autonom. Damit wird er zu einem digitalen Trading-Assistenten, der weit mehr kann als klassische Bots.

AI Agent für Memecoin Trading

Tokeninhaber erhalten direkten Zugang zur KI: Fragen zu Coins, Marktbewegungen oder Strategien werden rund um die Uhr beantwortet. Darüber hinaus kann der Agent neue Meme-Coins starten, diese eigenständig promoten und Einnahmequellen erschließen - vollautomatisiert und skalierbar. Die Verbindung aus nützlicher Technologie und viraler Energie macht MIND of Pepe besonders spannend.

Derzeit läuft noch der Presale aber nur noch für 9 Tage: Mit über 9,8 Mio. US-Dollar an eingesammeltem Kapital zeigt das Projekt starke Nachfrage. Der Tokenpreis liegt aktuell bei nur 0,0037515 US-Dollar - laut Roadmap könnte dieser Preis bald nach dem Start auf den dezentralen Börsen um über 1.100 Prozent steigen. Zusätzlich bietet das Projekt eine Staking-Rendite von bis zu 235 Prozent jährlich, was besonders für langfristige Investoren attraktiv ist. Viele Experten raten aber dazu, das Staking nun schon auszulassen und die volatile Anfangszeit zu nutzen, um hier möglicherweise schon erste Gewinne realisieren zu können.

Gerade jetzt, da die Altcoin-Saison an Fahrt aufnimmt, könnte MIND of Pepe einer der Gewinner dieser Phase sein. Wer frühzeitig einsteigt, sichert sich nicht nur günstige Einstiegspreise, sondern auch das volle Potenzial eines innovativen Projekts mit breitem Anwendungsbereich.

Jetzt am Presale teilnehmen und $MIND Token sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.