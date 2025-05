DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Neuorganisation der Lizenzgebiete bestätigt - Finanzministerium folgt Antrag nach Ausweitung der Aufsuchungsflächen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Neuorganisation der Lizenzgebiete bestätigt

Finanzministerium folgt Antrag nach Ausweitung der Aufsuchungsflächen

Ian Tchacos, ADX Executive Chairman

[ Fotos ]

Wien (pta000/22.05.2025/09:00 UTC+2)

Die von ADX im Februar beantragte Änderung seiner Lizenzgebiete in Oberösterreich ist nun vom zuständigen Finanzministerium in Wien bestätigt worden. Damit kann das australisch-österreichische Explorationsunternehmen seinen Aktionsradius ausweiten, um in vergleichsweise geringen Tiefen von 800 bis 1200 m nach möglichen Erdgasvorkommen (Shallow Gas Prospects) zu bohren. Laut ADX Energy Vorstandschef Ian Tchacos soll die nächste Aufschlussbohrung noch bis Jahresende erfolgen. http://www.adx-energy.com

Tchacos zufolge wird die Umstrukturierung der Lizenzflächen zu einer Verdreifachung der risikoarmen und bohrfähigen Erdgasprospekte innerhalb der genehmigten ADX-Lizenzgebiete AT-I und AT-II führen, was eine substanzielle Vergrößerung des Portfolios für neue Bohrvorhaben bedeutet. Das trägt wiederum dazu bei, dass mögliche Gasressourcen rascher und effizienter erschlossen werden können. Das geowissenschaftliche Team von ADX hat mit Unterstützung internationaler 3D-Seismik-Experten zwei Jahre an der Analyse des Untergrunds gearbeitet.

"Ready to drill": Shallow Gas Projekte im "Gold Cluster"

Inzwischen verfügt ADX über ein umfangreiches Portfolio von 13 identifizierten und geotechnisch ausgearbeiteten Bohrprojekten mit dem Ziel, Erdgasvorkommen in vergleichsweise geringen Tiefen zu erschließen. Vier "Ready-to-drill"-Projekte befinden sich auf 100% ADX-eigenen Flächen und zwei weitere auf gemeinsam mit MND Austria gehaltenen Flächen (jeweils 50% Beteiligung).

Mehrere kostengünstige Bohrungen können laut Tchacos in Clustern durchgeführt werden, um die Produktionsraten zu maximieren und die Entwicklungskosten durch gemeinsame Aufbereitungsanlagen zu minimieren. Diese risikoarmen Erdgasbohrungen ermöglichen im Fundfall eine rasche Erschließung und Förderung, da sie zudem in der Nähe frei zugänglicher Pipeline-Infrastruktur liegen. Wenn alle technischen und regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sowie alle notwendigen Genehmigungen eingeholt sind, kann noch dieses Jahr gebohrt werden. Gespräche mit potenziellen Co-Investoren zu neuen Beteiligungen haben bereits begonnen.

Die Gebietsänderungen umfassen den Verzicht auf einige bestehende Flächen und die Ergänzung neuer zusammenhängender Flächen, sodass die gesamte Lizenzfläche mit ca. 1022 km2 unverändert groß bleibt. Diese Flächenoptimierung führt zu einer Aufwertung des Gesamtportfolios ohne weitere Verpflichtungen und Kosten für das Unternehmen. Auch die Flächen des Welchau-Gebietes wurden erweitert, um größere Explorations- und Bewertungsoptionen zu schaffen. Die Ergebnisse der Bohrung Welchau-1 zeigen das große Ressourcenpotenzial innerhalb des Karbonat-Überschiebungsgürtels.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten sind Österreicher, die auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurückblicken. http:// www.adx-energy.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Wilfried Seywald Tel.: +43 699 18114006 E-Mail: seywald@tsp.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1747897200563 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)