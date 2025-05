kundenservice@finanzen100.de

Das Cybersecurity-Unternehmen meldete am Dienstag nach dem Börsenschluss in New York Quartalszahlen und übertraf die Erwartungen - der Kurs ging nachbörslich trotzdem zurück. Die Kalifornier wurden mit - 3,9 % abgestraft, obwohl sie die Prognose leicht angehoben hatten. Im fiskalischen Q3 wuchs der Umsatz um 15 %. Der Gewinn je Aktie wurde von 66 auf 80 Cent verbessert und lag 3 Cent über Konsens. Die wichtigen Erlöse mit Next-Generation Security stiegen auf annualisierter Basis um 34 %. Zudem hat PALO ALTO kürzlich die Übernahme von Protect AI für mehr als 550 Mio. $ vereinbart.Wenn Sie den Artikel interessant finden und gerne mehr dieser Art lesen möchten, klicken Sie gernein den ersten 30 Tagen wieder beenden können. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es aus!