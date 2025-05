Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Zwei Pioniere, eine zukunftsweisende PartnerschaftPünktlich zum offiziellen Verkaufsstart des neuen Jackery Balkonkraftwerkspeichers HomePower 2000 Ultra (https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) mit integriertem Wechselrichter und smartem Energiemanagement, profitieren User von einer besonderen Partnerschaft zweier Pioniere für ökologischen Strom: Die Kooperation zwischen Jackery (https://de.jackery.com/) - einem führenden Anbieter sauberer Energielösungen - und Rabot Energy (https://www.rabot.energy/), dem unabhängigen deutschen Anbieter dynamischer Ökostromtarife, ermöglicht es, den eigenen Energieverbrauch zu optimieren, überschüssigen Solarstrom zu speichern und die Stromkosten auf intelligente und nachhaltige Weise zu senken.Maximaler Solarertrag und minimierte Stromkosten dank intelligenter SteuerungDas kaskadierbare Balkonsolarsystem HomePower 2000 Ultra punktet nicht nur mit einem hohen Solarertrag bei 2.000 Watt PV-Eingangsleistung, sondern vor allem mit seiner bidirektionalen Lademöglichkeit und einer smarten Energieverwaltung zur Senkung der Stromkosten. Dank der App-gestützten Steuerung und der neuen nahtlosen Integration dynamischer Stromtarife von Rabot Energy, greifen Nutzerinnen und Nutzer automatisiert immer auf die kostengünstigste Energie zurück. Mit Rabot Energy kann das System nach optional festgelegten Tarifschwellen in Niedrigpreisperioden Ökostrom laden und in Hochpreisperioden entladen. Dazu ruft das System automatisch die Echtzeit-Strompreise des Anbieters ab und ermittelt mithilfe von KI-Algorithmen den optimalen Lade-/Entladeplan - und das in mehreren Zyklen pro Tag, ohne dass Anpassungen erforderlich sind. So bietet der Jackery HomePower 2000 Ultra auch bei schlechtem Wetter und in der dunklen Jahreszeit ein hohes Kosteneinsparpotenzial über die Eigennutzung von Solarenergie hinaus. Entsprechend wird jede gespeicherte Kilowattstunde effizient genutzt und damit die Anschaffung des HomePower 2000 Ultra schneller amortisiert.Ein Beitrag zur Energiewende"Unsere Partnerschaft mit Jackery ist ein wichtiger Schritt hin zu intelligenteren und nachhaltigeren Energielösungen für Haushalte in ganz Deutschland. Durch die direkte Integration unserer dynamischen Stromtarife in das Energiemanagementsystem von Jackery ermöglichen wir es den Kundinnen und Kunden maximale Kosteneinsparungen zu erzielen und ihren Energieverbrauch im Einklang mit dem Rhythmus von Wind und Sonne zu gestalten", sagt Jan Rabe, CEO von Rabot Energy."Rabot Energy lebt als junges, dynamisches Greentech-Unternehmen eine Kultur kontinuierlicher Weiterentwicklung mit dem Ziel einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Genau wie wir. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Zusammenarbeit ein perfektes Match ist. Denn für uns war es wichtig, einen Anbieter zu integrieren, der zu 100 Prozent auf Ökostrom setzt, technologisch immer auf dem neuesten Stand ist - damit unsere Kundinnen und Kunden davon profitieren - und gleichzeitig unsere Nachhaltigkeitsphilosophie teilt", so Stefan Jachmann, Sales Director DACH von Jackery.Produktstart mit attraktiven VorteilenAnlässlich der Kooperation senkt Jackery den Preis des HomePower 2000 Ultra mit 2 kWh Kapazität zum offiziellen Verkaufsstart am 22. Mai vorübergehend von 1.099 Euro (UVP) auf 899 Euro. Wer zwischen dem 22. Mai und dem 11. Juni bestellt, erhält zudem zwei Smart Plugs Pro im Wert von je 78 Euro gratis dazu.Weitere Produktinformationen zum HomePower 2000 Ultra unter Jackery.com (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fde.jackery.com%2Fproducts%2Fjackery-homepower-2000-ultra&data=05%7C02%7Clnhubs%40prnewswire.com%7C0eb4157f2692458c2e1d08dd986bbec7%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638834310721107594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JfVfj2erxJnR6AJl5B9zUJU%2FOR7v9Ll%2BFrio5IAYdBc%3D&reserved=0).Über Rabot EnergyRabot.energy ist ein 2021 gegründetes Greentech-Unternehmen aus Deutschland. Als unabhängiger Anbieter dynamischer Stromtarife treibt das Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit seinen AI-basierten Optimierungs- und Börseneinkaufsstrategien und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot ermöglicht rabot.energy ökologische Nachhaltigkeit und Kostenoptimierung im Home Energy Management. Durch die Weitergabe der Börseneinkaufspreise an Kunden können diese ihre Stromrechnung um durchschnittlich bis zu 40 Prozent reduzieren. Die gleichnamige App des Unternehmens ermöglicht die smarte Steuerung und Optimierung von Smart Assets im Haushalt. Die Lösungen des Unternehmens, zu denen auch intelligente Ladelösungen zählen, tragen dazu bei, den Ökostromanteil am Gesamtstromverbrauch zu erhöhen. Die proprietäre, technologische Infrastruktur und Softwarelösung kommt auch bei B2B-Partnern, wie Energieversorgern und Smart Asset Anbietern, zum Einsatz. Die Vision des Unternehmens ist es, gemeinsam die Energiewende zu beschleunigen. 