DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf etwas höher. Der Juni-Kontrakt steigt um 8 Ticks auf 129,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,74 Prozent und das -tief bei 129,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.244 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 118,5 Prozent.

An den Rentenmärkten herrscht momentan Zurückhaltung. Vor allem in Japan wie in den USA scheint das aktuelle Angebot nicht auf genügend Nachfrage zu treffen. Das Ventil liegt in den bezahlten Preisen, für die es momentan nach unten geht. Dieser Entwicklung können sich aktuell die Bundesanleihen nicht entziehen. Momentan ist hier noch keine Trendumkehr in Sicht.

Aktuell notiert der Bund-Future noch im Bereich der 55-Tagelinie und damit deutlich über dem Vorwochentief von 129,13 Prozent. Die Indikatorenlage bleibt für die Marktstrategen der Helaba uneindeutig, trübe sich aber ein. Insgesamt sei die breite Seitwärtsrange der vergangenen Wochen tonangebend. Innerhalb dieser sollten weitere Kursverluste nicht ausgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2025 03:07 ET (07:07 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.