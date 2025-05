APA ots news: FMA startet Kurzvideo-ABC mit Finanzinformationen für Verbraucher:innen - "1 Minute - 1 Begriff"

Mitarbeiter:innen der Finanzmarktaufsicht erklären in Kurzvideos Begriffe und Konzepte, die im alltäglichen Umgang mit Finanzthemen wichtig sind



Wien (APA-ots) - Geldwäsche-Prävention, Memecoins, Netzwerk-Marketing, Phishing?

Verbraucher:innen werden auf Social Media und im täglichen Leben mit immer mehr Begriffen und Konzepten aus der Finanzwelt konfrontiert. Um zu verstehen, was für ihren finanziellen Bedarf notwendig und passend ist, müssen sie sich auskennen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hilft mit ihrer Reihe "Reden wir über Geld" schon seit Jahren und baut dieses Angebot nun weiter aus: nach Instagram und Podcast folgt nun das Videoformat "1 Minute - 1 Begriff", in dem Expert:innen aus den Fachabteilungen der FMA kurz und bündig Finanzthemen erklären. In der ersten Ausgabe geht es um die Frage, warum Geldwäsche auch für Verbraucher:innen ein wichtiges Thema ist und was die Identifikation bei Kontoeröffnung oder Zahlungen damit zu tun hat.



Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram- Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden. Wie bei Instagram und Podcast wurde die FMA auch bei der Videoproduktion wieder unterstützt von der Content Agentur Austria. Diese ist ein Teil der Mediengruppe Wiener Zeitung und unterstützt Bundeseinrichtungen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen mit Content-Dienstleitungen.



