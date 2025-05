Huntsman Corporation kündigt neue Reinigungs- und Verpackungskapazitäten durch seine E-GRADE-Anlage in Conroe, Texas, an

THE WOODLANDS, Texas, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Huntsman Corporation (NYSE: HUN), ein weltweit tätiger Hersteller und Vermarkter von Spezialchemikalien, gibt bekannt, dass sein Geschäftsbereich Performance Products seine Produktionsstätte in Conroe, Texas, erweitert hat, um den wachsenden Bedarf seiner weltweiten Kunden in der Halbleiterindustrie besser bedienen zu können.

Peter Huntsman, Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer der Huntsman Corporation, erklärte: "Angesichts des rasanten Wachstums der künstlichen Intelligenz und des Bedarfs an qualitativ hochwertigen Chips für fortgeschrittene Knotenpunkte unterstreicht unsere Investition in Conroe unser Engagement für die Entwicklung neuer Produkte in Halbleiterqualität und die Verbesserung der Sicherheit der Lieferkette, um die Anforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen."

Die neue E-GRADE®-Anlage wird das Portfolio von Huntsman durch die Bereitstellung von hochreinen, spurenarmen Metallaminen, einschließlich quaternärer Amine und Aminoxide, die für die Herstellung von Halbleiterchips unerlässlich sind, erweitern. Das Engagement von Huntsman für Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und herausragende Leistungen in der Produktion wird dazu beitragen, einen konsistenten Produktionsprozess zu gewährleisten - vom Mischen über die Reinigung bis hin zur Verpackung.

"Mit diesem einzigartigen Angebot sind wir gut positioniert, um ein weltweit führender Anbieter von Aminen in Halbleiterqualität zu werden", sagte Jan Buberl, Präsident von Performance Products. "Wir verfügen nun über die globalen Fertigungskapazitäten, die F&E-Kompetenz und das breite Portfolio, um unseren Kunden Lösungen anzubieten, die den höchsten Qualitätsstandards der Branche entsprechen."

Der Bürgermeister von Conroe, Duke Coon, kommentierte: "Die neue E-GRADE®-Anlage von Huntsman ist ein bedeutender Impuls für unsere lokale Wirtschaft, der zur Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze beiträgt und die Position von Conroe als Zentrum für fortschrittliche Fertigung und Technologie weiter festigt."

Informationen zu Huntsman:

Die Huntsman Corporation ist ein börsennotierter, weltweit tätiger Hersteller und Vermarkter von differenzierten Chemikalien und Spezialchemikalien mit einem Umsatz in Höhe von rund 6 Milliarden USD im Jahr 2024. Unsere chemischen Produkte gehen in die Tausende und werden weltweit an Hersteller verkauft, die eine breite und vielfältige Palette von Endverbraucher- und Industriemärkten bedienen. Wir betreiben mehr als 60 Produktions-, F&E- und Betriebsstätten in etwa 25 Ländern und beschäftigen etwa 6.300 Mitarbeiter in unseren fortgeführten Geschäftsbereichen. Weitere Informationen über Huntsman finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.huntsman.com.

Um mehr über E-GRADE®-Produkte zu erfahren, besuchen Sie www.huntsman.com/EGRADE

