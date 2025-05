EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nabaltec AG kann im ersten Quartal 2025 beim Umsatz erneut wachsen



Nabaltec AG kann im ersten Quartal 2025 beim Umsatz erneut wachsen Konzernumsatz in den ersten drei Monaten 2025 bei 54,7 Mio. Euro (+1,2 % gegenüber Vorjahresquartal)

EBIT im ersten Quartal 2025 bei 4,1 Mio. Euro (-18,0 %); EBIT-Marge 7,5 %

Prognose für 2025 bestätigt: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 3 % bis 5 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % Schwandorf, 22. Mai 2025 - Die Nabaltec AG kann in den ersten drei Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum trotz eines insgesamt weiterhin schwierigen Marktumfelds in der Chemieindustrie um 1,2 % wachsen und bestätigt die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2025. Das Unternehmen erzielte im Dreimonatszeitraum einen Konzernumsatz von 54,7 Mio. Euro (Q1/2024: 54,0 Mio. Euro). Im ersten Quartal 2025 wurde ein operatives Ergebnis (EBIT) von 4,1 Mio. Euro erreicht (Q1/2024: 5,0 Mio. Euro;

-18,0 %). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag bei 7,5 % und war vor allem von hohen Energiekosten belastet. "Trotz eines herausfordernden Umfelds in wichtigen Zielbranchen wie E-Mobilität und Stahlproduktion konnte sich unser Unternehmen im ersten Quartal 2025 mit einem leichten Umsatzwachstum gut behaupten", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Mit einer EBIT-Marge von 7,5% liegen wir innerhalb unserer Zielspanne, auch wenn hohe Energiepreise das Ergebnis belastet haben. Besonders der Produktbereich Feinsthydroxide hat sich erneut als tragende Säule in wachstumsstarken Märkten bewährt. Entsprechend lässt eine zunehmend gute Nachfrage in diesen Absatzmärkten für die Zukunft ein nachhaltiges Wachstum erwarten." Nabaltec erzielte im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" einen Umsatz von 40,3 Mio. Euro nach 38,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal (+4,1 %). Der Anstieg ist teilweise auf ein Mengenwachstum zurückzuführen. Der Umsatz im Produktsegment "Spezialoxide" lag in den ersten drei Monaten 2025 bei 14,4 Mio. Euro nach 15,4 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichsquartal (-6,1 %). Da die Feuerfestindustrie in Europa weiterhin mit einem schleppenden Absatz kämpft, wurde die Entwicklung dieses Marktes ausgebremst. Die zusätzlichen Turbulenzen, die durch die Zölle der USA und den aufkommenden Handelskrieg ausgelöst wurden, haben sich bisher bei der Nabaltec nicht bemerkbar gemacht. Nach aktuellem Stand sind sowohl Aluminiumhydroxide als auch Aluminiumoxide von den neuen US-Zolltarifen ausgenommen. Darüber hinaus ist der US-Exportanteil der Nabaltec aufgrund der eigenen US-Produktionsstätten vor Ort sehr überschaubar. Trotz eines verunsicherten Marktes aufgrund der neuen Zoll- und Handelskonflikte hat sich das Geschäft bei den Töchtern Nashtec und Naprotec umsatzseitig im Quartalsvergleich positiv entwickelt. Für die ersten drei Monate 2025 errechnet sich ein Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von 12,9 Mio. Euro nach 31,7 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres. Im Vorjahreszeitraum hatten sich starke Veränderungen im Working Capital aufgrund einer Abnahme anderer Aktiva in Form von Festgeld in Höhe von 15,0 Mio. Euro positiv auf den operativen Cashflow ausgewirkt. Der Mittelabfluss für Investitionen stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 5,1 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro. Schwerpunkte waren der Ausbau der Kapazitäten für Böhmite und für viskositätsoptimierte Hydroxide sowie die Prozessoptimierung am Standort Schwandorf. "Die Investition in unsere Kapazitätserweiterung bleibt ein wichtiger Schritt für Nabaltec. Auch wenn einzelne Zielbranchen, wie der Markt für Böhmite, noch von den fehlenden Impulsen aus der Industrie gehemmt sind, erwarten wir mittelfristig wieder eine höhere Dynamik. Mit einem anpassbaren Set-up unserer Anlagen können wir auch alternative Bestandsprodukte und Qualitäten herstellen und erreichen so höchste Flexibilität." Vor dem Hintergrund geplanter Preiserhöhungen ab dem zweiten Quartal erwartet Nabaltec für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 3 % bis 5 % und eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 %. Hinweis: Der Quartalsbericht Q1/2025 der Nabaltec AG steht ab dem 22. Mai 2025 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 22. Mai 2025 um 13:00 Uhr einen Earnings Call zum Thema Q1/2025 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Heidi Wiendl-Schneller Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-202 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu





