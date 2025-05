San Diego/ Berlin (ots) -Der globale Online-Marktplatz Temu hat eine Absichtserklärung mit der International AntiCounterfeiting Coalition (Internationale Koalition gegen Produktfälschung), IACC, unterzeichnet. Damit sollen die Zusammenarbeit zum Schutz geistigen Eigentums vertieft und die Bemühungen zur Bekämpfung von Online-Fälschungen verstärkt werden.Die Absichtserklärung wurde letzte Woche während der Jahreskonferenz 2025 der IACC in San Diego unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist Temu dem neu gegründeten Marketplace Advisory Council (Marktplatzbeirat), MAC der IACC, als Gründungsmitglied beigetreten. Der MAC ist ein branchenübergreifendes Forum, dem führende Online-Marktplätze, Zahlungsanbieter und globale Marken angehören. Es soll einen neuen Standard für die Zusammenarbeit im Kampf gegen gefälschte Waren setzen."Wir freuen uns, Temu als Gründungsmitglied des Marketplace Advisory Council und als wichtigen Partner in unserem gemeinsamen Kampf gegen Fälschungen begrüßen zu dürfen", sagte Bob Barchiesi, Präsident der International Anti-Counterfeiting Coalition. "Diese Absichtserklärung ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Zusammenarbeit, die auf Transparenz, Verantwortlichkeit und einem gemeinsamen Engagement für den Verbraucherschutz beruht. Die IACC hat den MAC ins Leben gerufen, um Akteure auf eine Weise zusammenzubringen, die eine echte, nachhaltige Wirkung entfaltet - und die Beteiligung von Temu trägt zur Stärkung dieser Vision bei."Der MAC ist eine Kooperationsplattform, auf der E-Commerce-Plattformen, Zahlungsunternehmen und Markeninhaber zusammenarbeiten, Erkenntnisse austauschen und stärkere Partnerschaften eingehen können. Ziel ist es, eines der drängendsten Probleme der digitalen Wirtschaft zu bekämpfen: die Verbreitung gefälschter Waren im Internet."Der Beitritt zu dieser Koalition unterstreicht das Engagement von Temu für den Aufbau eines vertrauenswürdigen Online-Marktplatzes", sagte ein Sprecher von Temu. "Wir freuen uns darauf, mit anderen Branchenführern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam kraftvoll gegen den Verkauf illegaler Waren im Internet vorzugehen."Seit seinem Start im Jahr 2022 hat Temu erheblich in den Schutz geistigen Eigentums investiert. Zu den ergriffenen Maßnahmen gehören:- Umfassende Verkäuferüberprüfung sowie Schulungen zum Thema Compliance- Algorithmische Überwachung rund um die Uhr, ergänzt durch manuelle Prüfverfahren- Ein spezielles IP-Schutz-Portal und ein Markenregister, um Anträge auf Sperrung rechtswidriger Angebote vereinfacht einzureichen- Ein internes Durchsetzungsteam, das die Ansprüche schnell und präzise bearbeitetNeben Temu gehören dem MAC der IACC die E-Commerce-Plattformen Amazon und eBay an, die Zahlungsanbieter Mastercard, PayPal und Visa sowie globale Marken wie Apple, Chanel, Colgate-Palmolive, Disney, Ford, Johnson & Johnson und Nike.Über TemuTemu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die den Käufern ein angenehmeres Leben ermöglichen.Pressekontakt:media@temu.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/6039792