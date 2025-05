Leipzig (ots) -"Unser Dorf hat Wochenende" hat Grund zum Feiern: Der MDR lädt anlässlich der 300. Folge der erfolgreichen MDR-Reihe über das Lebensgefühl und den Alltag im ländlichen Raum am 24. Mai um 19.50 Uhr zum Public Viewing nach Braunichswalde in Ostthüringen. Zu sehen ist die Jubiläumsfolge zeitgleich in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen. Zudem sendet der MDR am 24. Mai ab 23.30 Uhr eine "Lange Nacht der Dörfer".Im Jubiläumsdorf Braunichwalde wird gefeiert: am 24. Mai auf dem Festplatz. Die Dorfgemeinschaft und das Filmteam schauen sich die Folge gemeinsam an. Danach ist Zeit zum Austausch: Wie viel Sendeminuten wurden gedreht? Wo drückt der Schuh im Dorf? Was macht die Gemeinschaft aus?Braunichswalde ist ein Ort mit viel Gemeinschaft - typisch für die MDR-Sendereihe, die an jedem Wochenende die emotionalen und unterhaltenden Momente des Landlebens in Mitteldeutschland zeigt. Zusammen werkeln die Eltern für den Kindergarten im Ort. Die Sportler der SG Braunichswalde kümmern sich um den Fußballplatz, erneuern Ballfangnetze und schrubben Banden. Im Ortsteil Vogelgesang bereiten die Landfrauen ein Kinderkino vor. Und gemeinsam geht es auch zur Grillhütte, die sich als ungewöhnlicher Dorftreffpunkt etabliert hat. In der Jubiläumsfolge wird auch zu sehen sein, wie geplant, diskutiert und organisiert wird."Es ist immer wieder eine Freude, darüber berichten zu dürfen, mit wie viel Herzblut sich Menschen in den Dörfern für ihre Gemeinschaft ehrenamtlich ins Zeug legen", sagt Redaktionsleiterin Manuela Peter. "Das Publikum liebt es zuzuschauen, wie gemeinsam etwas auf die Beine gestellt wird. Wir haben die Zuschauerzahlen der Sendereihe 'Unser Dorf hat Wochenende' in den letzten Jahren mehr als verdoppeln können: Weil wir überall in den Dörfern engagierte Menschen und Vereine treffen, deren Anliegen und Geschichten für alle interessant sind und die wir in den Mittelpunkt der Sendungen stellen.""Immer geht es um das Lebensgefühl und den Alltag im Dorf mit all seinen Höhepunkten, dem Miteinander, den Meinungsverschiedenheiten und Freuden. Es geht um Zukunftspläne ebenso wie um Sorgen der im ländlichen Raum lebenden Menschen", so Astrid Plenk, Direktorin des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, in dem die Redaktion für die Sendereihe beheimatet ist. "'Unser Dorf hat Wochenende' zeigt eindrucksvoll, wie nah der MDR bei seinem Publikum ist und dies mit der Region, aus der Region und für die Region.""Lange Nacht der Dörfer" am 24. Mai ab 23.30 Uhr im MDR-FernsehenZum Jubiläum zeigt der MDR die "Lange Nacht der Dörfer" (https://www.mdr.de/tv/programm/mdrfernsehen100_date-2025-05-24_zc-3c857d1a.html) mit neun ausgewählten Folgen der Doku-Reihe "Unser Dorf hat Wochenende". Mit dabei ist zum Beispiel Waffenrod-Hinterrod in Thüringen, wo für jedes neugeborene Baby ein Baum gepflanzt wird, oder Stiege in Sachsen-Anhalt, wo ein holländisches Ehepaar mit Hilfe aller Nachbarn im Dorf das Schloss wiederbelebt hat, oder Mörtitz in Sachsen, wo man zu Mopedausfahrten und Chorproben zusammenkommt. Beginnen wird die "Lange Nacht der Dörfer" um 23.30 Uhr in Geisleden im Eichsfeld. Das Haveldorf Garz beschließt die Nacht. Mit seinen knapp 150 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt es zu den kleinsten Dörfern, die bisher in der Sendereihe gezeigt wurden.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6039815