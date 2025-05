KWS ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Saatgutzüchtung mit einem Portfolio, das 11 der 13 wichtigsten Nutzpflanzen der Welt abdeckt, darunter Zuckerrüben, Mais, Getreide und Gemüse. KWS differenziert sich durch einen starken Fokus auf die Züchtung ohne genetisch veränderte Organismen (Non-GMO) sowie durch innovative, pflanzenspezifische Lösungen und steht im Wettbewerb mit großen Akteuren wie Bayer und Corteva. Das profitable Wachstum wird durch hochwertige Saatgutsorten angetrieben, die Premiumpreise erzielen, sowie durch eine strategische Neuausrichtung. Der kürzliche Verkauf der Maisaktivitäten in China und Südamerika unterstreicht diesen Wandel und trägt zusätzlich zum Schuldenabbau bei. Der Ausblick für KWS bleibt vielversprechend, getragen von einem wachsenden Portfolio an Saatgutsorten, die höhere Erträge ermöglichen und den Landwirten nachhaltige Lösungen bieten. Dies ist entscheidend, um die weltweite Nahrungsmittelproduktion zu steigern und die Preise niedrig zu halten. Mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,2?% im vorsichtigen Szenario, einer EBIT-Marge von ~16?% und einem EV/EBIT-Multiplikator von 6,5x für das GJ27 bietet KWS eine solide Investitionsmöglichkeit. Die mwb research nimmt die Coverage von KWS mit einem KAUFEN-Rating auf und einem Kursziel von 83,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 42,9% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa