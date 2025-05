Erfurt (ots) -KiKA beteiligt sich mit einer Diskussion der beiden Programmgeschäftsführer von KiKA und funk, Roman Twork und Philipp Schild, zu Innovation in den jungen öffentlich-rechtlichen Angeboten und einem Dialog-Angebot zum Medienkompetenz-Projekt "handy_crush" auf TikTok an den Digitalkonferenzen TINCON und re:publica in Berlin. Die TINCON ist für Jugendliche sowie junge Erwachsene und thematisiert digitale Jugendkultur. Die re:publica präsentiert Diskussionen, Vorträge, Workshops, Performances und mehr unter dem Motto "Generation XYZ".re:publica: Von A(lpha) bis Z - Wie KiKA und funk zielgruppenspezifische und innovative Angebote schaffen (Mittwoch, 28. Mai 2025, 12:30 Uhr, ARD ZDF Media Stage)Junge Zielgruppen spielen in der heutigen Medienlandschaft eine bedeutende Rolle: Junge öffentlich-rechtliche Angebote sind nicht nur wichtig für die Medienkompetenz junger Menschen, sondern auch für die Förderung einer vielfältigen und inklusiven Medienkultur und Demokratie. KiKA und funk, beide von ARD und ZDF, richten sich gezielt an die Zielgruppe der 3- bis 29-Jährigen. In diesem Talk erörtern die Geschäftsführer von funk und KiKA, warum dezidierte Angebote unerlässlich sind, wie sie arbeiten und welche Synergien sie nutzen, um die Bedürfnisse junger Zuschauer*innen optimal zu bedienen. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus der Zusammenarbeit der beiden Angebote? Die beiden geben Einblicke in ihre Strategien und Visionen, die die jungen Angebote von ARD und ZDF prägen. Moderiert wird das Gespräch von Annie Reischmann.TINCON: Die handy_crush-Show - Todes-Cringe und miese Fails (Dienstag, 27. Mai 2025, 9:45 Uhr, Loft)Noel Dederichs, bekannt für seine humorvollen und authentischen Beiträge auf dem TikTok-Kanal "handy_crush", tritt erstmals auf der TINCON auf. Noel dokumentiert witzige Momente und Missgeschicke mit seinem Smartphone und teilt diese mit seiner Community. Auf der Bühne präsentiert er ein Medienkompetenz-Quiz, spielt am Glücksrad und zeigt spannende Smartphone-Experimente. Besucher*innen sind eingeladen, ihre eigenen außergewöhnlichen Handy-Erlebnisse zu teilen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6039819