MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai weiter verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,6 Punkte auf 87,5 Punkte, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Damit ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer den fünften Monat in Folge gestiegen und hat den höchsten Wert seit dem vergangenen Juni erreicht.

Volkswirte hatten einen Anstieg erwartet, aber nur auf 87,3 Punkte. Allerdings zeigte die Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen, dass sich die Einschätzung der aktuellen Lage leicht verschlechtert hat. Die Erwartungen an die künftigen Geschäfte sind hingegen deutlich gestiegen.

"Die zuletzt stark gestiegene Unsicherheit unter den Unternehmen hat etwas abgenommen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Umfrageergebnis. Nach seiner Einschätzung fasst "die deutsche Wirtschaft langsam wieder Tritt".

Wie das Ifo-Institut weiter mitteilte, hat sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe deutlich verbessert. Hier haben die Firmen insbesondere die Erwartungen merklich nach oben korrigiert. Auch im Bereich Dienstleistungen und im Bauhauptgewerbe hat sich die Stimmung jeweils verbessert./jkr/stk