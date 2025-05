© Foto: Andreas Mallinckrodt - picture alliance

Der österreichische Baukonzern Strabag verzeichnet anhaltend starke Geschäfte. Die am Donnerstag vorgelegten Zahlen überzeugen und könnten die Aktie weiter steigen lassen.Zwar mag die Konjunkturentwicklung in vielen europäischen Volkswirtschaften derzeit schwächeln, die Baukonjunktur jedoch bleibt aufgrund von zahlreichen Infrastrukturmaßnahmen, darunter auch das von der Bundesregierung geplante Investitionsprogramm, intakt - zugunsten der hier tätigen Unternehmen, wie die am Donnerstagmorgen von Strabag vorgelegten Quartalszahlen zeigen. Der europaweit tätige Baukonzern aus Österreich hat sich in allen Geschäftsbereichen deutlich steigern können. Für weiteren Auftrieb sowohl für die …