DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.05.2025

(NEU: Ausgabepreis und Emissionsvolumen Innoscripta)

=== Innoscripta SE ERSTNOTIZ: 23.05.2025 BRANCHE: Software für F&E SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Scale ZEICHNUNGSFRIST: 16. Mai bis 21. Mai BOOKBUILDINGSPANNE: 110 Euro bis 140 Euro EMISSIONSPREIS: 120 Euro VOLUMEN (WERT): 218 Mio Euro VOLUMEN (STÜCK): 1,82 Mio Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 21.05.2025 BEWERTUNG: 1,2 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Berenberg KONSORTIALMITGLIEDER: Hauck Aufhäuser, M.M. Warburg BÖRSENSYMBOL: 1INN ISIN: DE000A40QVM8 Stada ERSTNOTIZ: IPO auf September 2025 verschoben (Bericht); Eigentümer Bain und Cinven peilen IPO im Herbst an BRANCHE: Pharma SITZ: Bad Vilbel VOLUMEN (WERT): Spekulativ 1,5 Milliarden Euro BEWERTUNG: spekulativ über 10 Milliarden Euro Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ERSTNOTIZ: noch 2025 (Aussage CEO im Februar 2025) BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe) SITZ: Kiel Ottobock ERSTNOTIZ: Zweites Halbjahr 2025 (Bericht) BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt VOLUMEN (WERT): Erlös von etwa 1 Mrd EUR (spekulativ) Aumovio (Automotive-Sparte von Continental) ERSTNOTIZ: September 2025 als Spin-Off BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Hannover Uniper SE ERSTNOTIZ: Voraussichtlich Mitte 2025: Reprivatisierung geplant, bevorzugt über den Kapitalmarkt; Bundesregierung hat laut Berichten Banken mandatiert BRANCHE: Energieversorgung SITZ: Düsseldorf KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS BASF-Sparte Agricultural Solutions ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer Minderheitsbeteiligung schaffen BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut SITZ: Limburgerhof Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen) BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025) BRANCHE: Indizes und Datenanalyse Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns) ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich BRANCHE: Übertragungsnetze SITZ: Bayreuth BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley Personio ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar Selfio (Tochter der 3U Holding) ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte SITZ: Bad Honnef N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: in drei bis fünf Jahren möglich (Aussage CEO vom September 2024) BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025 BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Contentful ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) HH2E ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler SITZ: Düsseldorf Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Raisin GmbH ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch BRANCHE: Finanzdienstleistungen SITZ: Berlin Mobile.de ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus BRANCHE: Auto-Anzeigen SITZ: Kleinmachnow BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro ===

