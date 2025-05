ZIRNDORF und EL SEGUNDO, Calif., (ots) -Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), ein weltweit führendes Spielzeug- und Familienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der bekanntesten Spielzeug-Markenportfolios der Welt, und die beliebte deutsche Spielzeugmarke Playmobil gaben heute eine mehrjährige globale Lizenzvereinbarung bekannt. Die Partnerschaft bringt zum Start der Kooperation Monster High, eine der erfolgreichsten und beliebtesten Lizenzthemen aller Zeiten, in die Welt von Playmobil, neu interpretiert im typischen Stil der Marke.Ab Herbst 2025 wird Playmobil im Wirtschaftsgebiet EMEA Monster High Spielsets herausbringen, die vom Monster High Universum inspiriert sind. Die bei den Fans beliebten Monster High Figuren wie Draculaura und Clawdeen Wolf werden in detaillierte Playmobil Figuren verwandelt, die jeweils von charakteristischen Accessoires begleitet werden. Die Kollektion verbindet das unverwechselbare Spielsystem von Playmobil mit der sofort erkennbaren Monster High Ästhetik. Weitere Produktlinien sind bereits in der Entwicklung."Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unserer Marke", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil. "Mit Monster High bringen wir eine der einflussreichsten Marken der letzten Jahre in das Playmobil-System - für Fans, Sammler und Kinder gleichermaßen.""Die Zusammenarbeit mit Playmobil ermöglicht es uns, unsere Marken in einem neuen kreativen Kontext zu präsentieren. Playmobils Markenkern des Geschichtenerzählens und des ikonischen Designs macht die Marke zu einem idealen Partner, um bedeutsame Markenerlebnisse zu ermöglichen", sagt Ruth Henriquez, Head of Licensing, Publishing, and LBE, Mattel EMEA.Diese Partnerschaft spiegelt die strategische Ausrichtung beider Unternehmen auf globales Wachstum und die Erweiterung der Zielgruppe wider. Playmobil hatte im Rahmen der Spielwarenmesse 2025 unter dem Motto "Zukunft ist jetzt" eine umfassende Markenmodernisierung angekündigt, die neue Spielkonzepte, Kooperationen und internationale Markenpräsenz in den Fokus rückt.Nach der Markteinführung in der EMEA-Region wird die Monster High x Playmobil-Kollektion 2026 weltweit in den USA, Lateinamerika sowie Asien und den Ländern der Pazifikregion in Geschäften, online und über ausgewählte Partner eingeführt.Über MattelMattel ist ein weltweit führendes Spielzeug- und Familienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der bekanntesten Markenportfolios der Welt. Mit unseren Franchise-Marken wie Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends, UNO®, Masters of the Universe®, Matchbox®, Monster High®, MEGA® und Polly Pocket® sowie anderen beliebten Marken, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren, sprechen wir Verbraucher und Fans an. Unser Angebot umfasst Spielzeug, Inhalte, Verbraucherprodukte, digitale und Live-Erlebnisse. Unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen verkauft. Seit der Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, der Generationen dazu befähigt, das Wunder der Kindheit zu entdecken und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie uns unter mattel.com.Über PlaymobilSeit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.Pressekontakt:PLAYMOBIL International GmbHNina EberthHead of Communications Business Unit PlaymobilE-Mail: Nina_Eberth@playmobil.comMattel, Inc.Alice FoxFranchise PRE-Mail: Alice.Fox@mattel.comOriginal-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/6039870