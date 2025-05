Auf der mwb Defense & Security Conference bekräftigte secunet seine strategische Relevanz in der souveränen Cybersicherheit, gestützt durch Produktstärke in den Bereichen SINA Cloud, mobile Verschlüsselung und Infrastruktur für den öffentlichen Sektor. Während der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt wurde, mangelte es der Präsentation an Details u.a. zur Kommerzialisierungsstrategie und internationalen Expansion, vermutlich ein Spiegelbild des laufenden Führungswechsels. Die Berufung von Marc-Julian Siewert zum designierten CEO eröffnet Potenzial für eine erneuerte strategische Ausrichtung. Als Vorstand von Veridos führte er das Unternehmen durch bedeutendes internationales Wachstum und komplexe Regierungsprojekte, was ihn gut positioniert, das nächste Kapitel bei secunet zu gestalten. Da die Aktie über dem von mwb research geschätzten fairen Wert notiert, halten die Analysten an ihrer HALTEN-Empfehlung und dem Kursziel von 180,00 EUR fest, vorbehaltlich größerer Klarheit hinsichtlich der Umsetzung und Führungsausrichtung. Aufzeichnung verfügbar unter: https://research-hub.de/events/video/2025-05-20-14-30/YSN-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG