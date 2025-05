ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach der jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O auf "Neutral" mit einem Kursziel von 186 US-Dollar belassen. Generative Künstliche Intelligenz (KI) treibe Innovationen bei der Internet-Suchmaschine Google an, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob die Monetarisierungsrate der KI-Suchfunktionen, einschließlich der KI-Übersichten, diejenige der herkömmlichen Suche erreichen oder übertreffen werde./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 17:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US02079K3059