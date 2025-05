Mölln (ots) -Die Auflösende Hypnose bietet einen sanften Weg zu innerer Heilung und langfristiger Veränderung. Floris Weber, erfahrener Hypnosetherapeut, begleitet Menschen dabei, belastende Emotionen zu verarbeiten und ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Wie die Auflösende Hypnose funktioniert und was sie so besonders macht, erfahren Sie hier.Viele Menschen haben mit Ängsten, Schuldgefühlen, Scham oder innerer Leere zu kämpfen. Sie wünschen sich emotionale Freiheit, innere Ruhe oder Klarheit - finden den Weg dorthin jedoch nicht. Oft liegt der Ursprung dieser Probleme weit in der Vergangenheit: Erlebnisse wie Trennungen, Verluste, Unfälle oder schwierige Kindheitserfahrungen wurden nie vollständig verarbeitet und wirken unbewusst weiter. Was das so schwer macht? Die meisten dieser Erfahrungen sind tief im sogenannten Emotionsgedächtnis abgespeichert - und zwar unabhängig vom Alter. Selbst wenn ein Mensch heute 30, 40 oder 50 Jahre alt ist, beeinflussen ihn oft Gefühle aus Kindheit oder Jugend, ohne dass er sie direkt benennen könnte. "Wenn emotionale Wunden nicht heilen, suchen sie sich andere Wege - über Symptome wie Ängste, Schlafstörungen, chronischen Stress oder psychosomatische Beschwerden", erklärt Floris Weber, ärztlicher Hypnosetherapeut und -Ausbilder. "Wer diese Probleme nicht angeht, läuft Gefahr, dass sie sich verstärken oder sich dauerhaft auf die Lebensqualität auswirken - beruflich wie privat.""Die meisten Menschen tragen bereits alles in sich, was sie für ihre Heilung brauchen - sie müssen nur lernen, wie sie darauf zugreifen können", erklärt Floris Weber weiter. Mit jahrelanger Erfahrung in der Arbeit mit psychisch belasteten Klienten und traumatisierten Menschen begleitet der ärztliche Hypnosetherapeut Klienten seit mehr als 13 Jahren durch die sogenannte Auflösende Hypnose in eine tiefere Verbindung mit sich selbst. Seine Methode basiert nicht auf starren Hypnoseskripten oder Suggestionen, sondern auf Vertrauen: Vertrauen in das Unterbewusstsein, das genau weiß, welche inneren Bilder und Gefühle gerade bearbeitet werden können - und welche nicht. Ziel ist es, unbewusste emotionale Altlasten aufzuspüren und aufzulösen - behutsam, achtsam, mitfühlend. Sein Angebot richtet sich allerdings nicht nur an Betroffene, sondern auch an andere Therapeuten, die in seiner Hypnose-Ausbildung die Vorteile dieser Behandlungsart für ihre Patienten erlernen wollen.Statt Druck und Kontrolle: Wie die Auflösende Hypnose echte Selbstheilung ermöglichtDie Auflösende Hypnose ist ein hypnotherapeutisches Verfahren, das besonders intuitiv, raumgebend und traumasensibel arbeitet. Im Unterschied zu klassischen Hypnoseformen setzt sie nicht auf gezielte Suggestionen oder das gezielte Aufsuchen bestimmter Ereignisse. Stattdessen eröffnet sie einen inneren Heilungsraum, in dem das Unterbewusstsein selbst entscheidet, was gezeigt und bearbeitet werden darf. "Sie ist keine Hypnose nach dem Motto: Jetzt gehen wir zum allerersten Mal, als du dieses Gefühl gespürt hast. Durch die Auflösende Hypnose wird ein Raum geschaffen, in dem Heilung auf ganz natürliche Weise geschehen darf", erklärt Floris Weber.Die Methode hat der Experte direkt aus der Praxis heraus entwickelt - aus tausenden Einzelsitzungen mit Menschen, die oft schon lange nach einer Lösung suchten. Im Mittelpunkt stehen immer die individuellen Lebensprobleme des Klienten und ihre emotionalen Ursachen. Ob emotionales Essen, scheinbar irrationale Angst, Beziehungsprobleme oder ein mangelndes Selbstbewusstsein: Ziel ist es, die zugrundeliegenden Gefühle aufzuspüren - nicht über den Verstand, sondern durch die Weisheit des Unterbewusstseins.Die Patienten werden dabei in eine hypnotische Trance begleitet - ein Zustand zwischen Wachsein und Schlaf -, in dem sie innerlich Bilder, Emotionen oder Szenen erleben. Floris Weber nimmt dabei als Hypnosetherapeut eine unterstützende Rolle ein: Er schafft einen sicheren Rahmen, bietet Trost und Orientierung, ohne zu stark zu lenken oder zu drängen.Selbstbestimmung statt Überforderung: Was die Auflösende Hypnose so besonders machtDer größte Vorteil der Auflösenden Hypnose liegt darin, dass sie besonders sanft und respektvoll mit dem inneren Erleben des Menschen umgeht - und trotzdem tiefgreifende Veränderungen bewirken kann. "In vielen klassischen Hypnosemethoden, wie etwa der Regressionshypnose, wird oft gezielt auf bestimmte belastende Erinnerungen hingesteuert", erklärt Floris Weber. "Dabei kann Druck entstehen, was dazu führen kann, dass man seine Klienten überfordert oder gar selbst als Hypnoseanwender die Hypnose am eigentlichen Ziel vorbei steuert."Die Auflösende Hypnose vermeidet solche Risiken bewusst: Sie achtet die psychische Belastbarkeit des Einzelnen und geht sehr behutsam mit möglichen Traumata um. "Das Unterbewusstsein zeigt auf diese Weise nur das, wozu es bereit ist - alles andere bleibt geschützt", erklärt der Experte weiter. "Dadurch wird ein Raum geschaffen, in dem Heilung im eigenen Tempo möglich ist, ohne dass jemand sich zu etwas gezwungen fühlen muss."Besonders wertvoll ist dieser Ansatz für Menschen, die sensibel und emotional belastet oder traumatisiert sind. Sie erleben die Sitzungen als wohltuend, weil ihr Unterbewusstsein selbst entscheidet, wo die innere Reise sie hinführt. Diese Selbstbestimmung stärkt das Vertrauen in die eigene innere Heilungsfähigkeit. Ein weiterer Pluspunkt: Auch für Therapeuten und Coaches ist die Auflösende Hypnose ein bereichernder Ansatz. Wer diese Methode erlernt, folgt keinem starren Ablaufplan, sondern entwickelt echtes Einfühlungsvermögen für die Prozesse, die im Inneren des Klienten ablaufen. "Diese intuitive und empathische Begleitung macht die Arbeit nicht nur effektiver, sondern auch menschlich sehr erfüllend - weil echte Begegnung auf Augenhöhe stattfindet", betont Floris Weber.Was die Auflösende Hypnose von klassischen Methoden unterscheidetDie Auflösende Hypnose unterscheidet sich somit deutlich von traditionellen Hypnoseansätzen. Während klassische Methoden oft auf Kontrolle, gezielte Einflussnahme und vorgegebene Abläufe setzen, basiert die Auflösende Hypnose auf Vertrauen in und Offenheit für die inneren Prozesse des Klienten. "Wir müssen den Menschen nicht sagen, was sie fühlen oder was sie erinnern sollen", betont Floris Weber. "Ihr Unterbewusstsein weiß genau, was bereit ist, geheilt zu werden. Wir müssen nur lernen, zuzuhören und zu begleiten."Diese Haltung setzt eine gewisse Sensibilität, Empathie und echte therapeutische Präsenz voraus - Eigenschaften, die eine wirklich gute Hypnosebegleitung ausmachen. Es braucht den Mut, nicht einzugreifen, sondern dem Prozess des Klienten zu vertrauen - und genau das können Therapeuten in der Hypnose-Ausbildung von Floris Weber lernen. "Für viele Menschen, die mit klassischen Methoden nicht bedeutend vorangekommen sind, bietet die Auflösende Hypnose schließlich etwas zutiefst Befreiendes: Endlich fühlen sie sich gesehen und ernst genommen", erklärt der Experte abschließend. "Endlich dürfen sie emotionalen Ballast loswerden - in ihrem eigenen Tempo, auf ihre eigene Weise, ohne Druck, ohne zu starre Vorgaben." Das macht diese Form der Hypnose nicht nur besonders sanft, sondern auch langfristig wirksam.Sie möchten als Coach, Heilpraktiker oder Therapeut eine einfühlsame und zugleich effektive Form der Hypnose lernen, um Ihren Klienten zu helfen? Sie möchten als Coach, Heilpraktiker oder Therapeut eine einfühlsame und zugleich effektive Form der Hypnose lernen, um Ihren Klienten zu helfen? Dann melden Sie sich bei Floris Weber und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!